Nach jahrelangen Verzögerungen: Erster indischer Apple Store öffnet noch später

Die Eröffnung des ersten Apple Retail Stores in Indien verzögert sich noch weiter. Ursprünglich war nach jahrelangen Verzögerungen dessen Eröffnung für dieses Jahr angepeilt worden, Corona hat den Zeitplan allerdings abermals über den Haufen geworfen.

Das Indien-Geschäft ist und bleibt für Apple eine Herausforderung: Bis heute unterhält Apple in Indien keinen einzigen eigenen Apple Store. Die eigenen Produkte werden stattdessen über ein allerdings recht gut ausgebautes Netz an Wiederverkaufsstellen im ganzen Land an den Kunden gebracht. Für dieses Jahr war die Eröffnung eines ersten Ladengeschäfts in Indien in Aussicht gestellt worden, doch es wird anders kommen.

Erster Apple Store in Indien öffnet wohl erst 2022

Nach jahrelangem Ringen hat die indische Regierung nun zuletzt die strengen Vorgaben für ausländische Unternehmen gelockert. Diese durften zuvor nur dann eigene Geschäfte in Indien betreiben, wenn mindestens 30% der im Land verkauften Produkte auch im Land gefertigt werden, eine von Apple kaum zu erfüllende Voraussetzung. Nach der Zusicherung, die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen zu fördern, hat Apple zuletzt die Erlaubnis erhalten, eigene Stores in Indien zu eröffnen, doch nun kam Corona dazwischen. Indien wurde von der Pandemie besonders hart getroffen und hat bei über 30 Millionen Fällen mehr als 400.000 Tote zu beklagen.

Vor diesem Hintergrund verschiebt sich die Eröffnung eines geplanten Apple Retail Stores in Mumbai nun erneut, wie indische Zeitungen berichten. Wahrscheinlich soll nun kommendes Jahr der erste Store öffnen. Seit dem letzten September immerhin ist der Apple Online Store in Indien in Betrieb und das hatte zuletzt schon zu einer merklichen Steigerung der Absatzzahlen geführt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Für Tim Cook birgt der indische Markt aber noch immer viel ungenutztes Potenzial.

