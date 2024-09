Home Featured Möge die Macht mit dir sein! Vocal Shortcuts in iOS 18 (Die Kolumne)

Möge die Macht mit dir sein! Vocal Shortcuts in iOS 18 (Die Kolumne)

Ich liebe Apple dafür, Dinge bereitzustellen, die ich nicht benötige. Unser sympathischer Dienstleister aus Amerika hat immer auch Menschen im Blick, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. Unter dem Stichwort der Barrierefreiheit versteckt sich ein Berg von „Bedienungshilfen“ (so heißt es auf deutsch), die ein Apple-Gerät auch steuern lassen, wenn das Sehen oder Hören eingeschränkt sind.

Zehn Beispiele

Ein neues Feature in iOS 18 aus dieser Rubrik heißt „Vocal Shortcuts“. Damit kann ich zukünftig auch ohne „Hey Siri“ (oder nur „Siri“) eine Phrase einstellen, die einen programmierten Kurzbefehl auslöst und das iPhone (oder iPad) steuert. Plötzlich tun sich unendliche Möglichkeiten in meinem Universum schräger Ideen auf und hier sind zehn Beispiele, wie ich zukünftig vor aller Augen in der Öffentlichkeit mit meinem Mobilgerät reden werden und wie es gezwungen sein wird darauf zu reagieren!

„Möge die Macht mit dir sein.“ (Star Wars). Es aktiviert sich die Home-App zur Fernsteuerung der Lampen, Heizung, Kameras, Rauchmelder, Türschlösser und sämtlicher Steckdosen im Haus. „Ich bin dein Vater.“ (Star Wars: Das Imperium schlägt zurück): Es öffnet sich die Nachrichten-App und wartet auf eine Nachricht an meine Tochter. „Hasta la vista, Baby.“ (Terminator 2: Tag der Abrechnung): Beendet alle laufenden Apps und schließt offene Tasks „E.T. nach Hause telefonieren.“ (E.T. – Der Außerirdische): Wählt automatisch die Nummer meiner Frau o. Ä. „Ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann.“ (Der Pate): Sendet eine wichtige, vorbereitete Nachricht „Komme gleich, bringe Pizza mit!“ in die Familiengruppe in WhatsApp. „Mein Schatz!“ (Der Herr der Ringe: Die zwei Türme) Öffnet die Foto-App und zeigt ein definiertes Bild an, hier den Hund. Je nach Verhaltensstörung kann dies auch das Auto, das Haus oder die Yacht sein. „Houston, wir haben ein Problem.“ (Apollo 13): Öffnet die Finanz-App meines Vertrauens mit dem aktuellen Kontostand. „Ich sehe tote Menschen.“ (The Sixth Sense): Aktiviert den „Nicht stören“-Modus. „Es gibt keinen Löffel.“ (Matrix): Öffnet folgende Apple-Seite: https://www.apple.com/de/apple-vision-pro/ „Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen!“ (Eine Frage der Ehre): Öffnet den Batteriestatus des Geräts. (Nummer 7 und 10 können auch getauscht werden!)

Weniger empfehlenswert ist übrigens einen neuen Vocal Shortcut mit „Alexa“ zu belegen, um Siri zu starten.

