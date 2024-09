Home Deals Prime Video Leihdeals: Aktuell knapp 60 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. September 2024 um 13:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Aktuell läuft die IFA 2024 in Berlin auf Hochtouren, die Messe feiert dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Dann steht morgen die iPhone-Keynote an, es wird also etwas stressig. Wer deshalb nach etwas Ablenkung sucht, könnte heute Abend NFL schauen oder sich bei Prime Video bedienen. Der Streamingdienst legt seine allseits bekannte Leihfilm-Aktion mal wieder auf.

Knapp 60 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

ie Leihfilm-Aktion ist hinlänglich bekannt: zu je 0,99 Euro könnt ihr insgesamt über 60 Filme ausleihen. Die Auswahl ist dabei bunt gemischt, auch halbwegs aktuelle Titel sind dabei. Wie immer gibt es eine kleine kuratierte Auswahl von unserer Seite:

Kung Fu Panda 4

Becky 2: She´s back

The Nice Guys

Ghostbusters: Frozen Empire

Kandahar

Knive´s Out: Mord iost Familiensache

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,90 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.

