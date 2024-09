Home iPhone Sieht nicht schrecklich aus: Mark Gurman sieht zwei neue iPhone 16-Farben

Das iPhone gibt es von Jahr zu Jahr in leicht wechselnden Farben. Sehr gewagt fallen die Anpassungen schon länger nicht mehr aus, doch ein wenig Abwandlung muss sein, um die Modelle vom Vorjahres-Lineup abzugrenzen. Wenige Tage vor der Keynote liegen nun neue, recht belastbare Tipps für die kommende Farbpalette auf dem Tisch.

In welchen Farben wird es das neue iPhone 16-Lineup geben? Zu dieser Frage wurde in den letzten Monaten schon reichlich geleakt und spekuliert, nun lässt sich der Redakteur Mark Gurman hierzu vernehmen, der Bloomberg-Reporter verfügt über ausgezeichnete Verbindungen nach Cupertino und liegt mit seinen Ausblicken häufig richtig.

Er will nun erfahren haben, in welchen Farben Apple die kommenden iPhone-Modelle anbieten wird.

iPhone 16 Pro: Gold ersetzt Blau

Beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max werde Apple die Titanblau-Variante durch eine Titangold-Version ersetzen, so Gurman. Die übrigen Varianten der Pro-Modelle in ihren Titangehäusen sollen farblich unangetastet bleiben.

Gurman äußerte sich auch zum Aussehen der neuen Farbe, frühere Gerüchte hatten diese noch als Bronze bezeichnet und auf Leaks sah das ganze eher schrecklich aus. Das, so versichert Gurman, sei beim finalen Produkt nicht der Fall.

Eine neue Farbe fürs iPhone 16

Das Standard-iPhone 16 sowie das iPhone 16 Plus wird es laut Gurman in vier Farben geben. Ein neues Gelb soll Weiß ablösen, daneben wird es noch die Varianten Pink, Grün und Blau in leicht überarbeiteter Form geben, so der Redakteur.

Am Montagabend deutscher Zeit wird Apple seine vorproduzierte Keynote abspielen, die es wie üblich im Livestream zu sehen geben wird. Ab kommender Woche Freitag dürften Kunden ihre Vorbestellungen platzieren können.

