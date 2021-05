Home Deals Mobilfunkdeal: o2 my Data M mit 20 GB LTE + iPad Pro 2021 für 25 Euro Zuzahlung

Am Mittwoch gibt es nicht nur den iTunes Movie Mittwoch, wir haben für euch auch die Augen im Dschungel der Tarife offengehalten. Heute können wir euch einen interessanten Datentarif anbieten, bei dem es noch für ein paar Taler extra das aktuelle iPad Pro 11″ 2021 obendrauf gibt. Dieser Tarif wird im Netz von 02 relasieiert und bietet gleich ein sattes Datenvolumen mit 20 GB.

o2 my Data M mit iPad Pro 11″ 2021

Der Mobilfunkanbieter mit Sitz in München hat ab heute den genannten Tarif o2 my Data M (Affiliate-Link) in doppelter Hinsicht aufgewertet. Einerseits bietet der Tarif nun mehr Datenvolumen, andererseits steht euch eine höhere Downloadgeschwindigkeit zur Verfügung.

Ab sofort habt ihr 20 GB im LTE-Netz mit maximal 300 Mbit/s zur monatlichen Verfügung. Darüber hinaus unterstützt der Tarif auch 5G. Dafür werden monatlich 49,99€ fällig, die Vertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten. Anbei noch einmal die Übersicht:

o2 my Data M f. monatlich 49,99€ (Affiliate-Link)

20 GB Daten im LTE-Netz/ 5G wird ebenfalls unterstützt

EU-Roaming inklusive

iPad Pro 11″ 2021 5G und 128 GB Speicher f. einmalig 25,00€ Zuzahlung

Über das iPad Pro 11″ 5G 2021 müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren. Ausgestattet mit dem M1 steht euch Desktop-Leistung zur Verfügung. In Kombination mit 8 GB RAM dürften selbst anspruchsvollste Multitasking-Aufgaben butterweich und smooth laufen. Die neue FaceTime-Kamera bietet zusätzlich ein spannendes Feature für Videokonferenzen an. 128 GB Speicher sollten für die meisten überdies ausreichen.

