Mit Qualcomm unzufrieden: Apple entwickelt iPhone 12-Antenne selbst

Apple setzt im iPhone 12 auf Antennen aus eigener Entwicklung. Mit dem, was Qualcomm geliefert hatte, war man in Cupertino nicht zufrieden. Die 5G-Modems von Qualcomm bleiben aber gesetzt.

Das iPhone 12 kommt wohl mit einer Mobilfunkantenne, die direkt bei Apple entwickelt wurde, das berichtet heute Fast Company unter Berufung auf mit der Materie vertraute Quellen, die wie üblich kein Interesse daran haben, namentlich genannt zu werden. Apple war zuvor unzufrieden mit dem Antennendesign gewesen, das Qualcomm für das iPhone 12 vorgesehen hatte.

Die nächste Flaggschiffgeneration des iPhone kommt mit Modems von Qualcomm, das wurde nötig, da Apple 2020 wohl 5G einführen wird und Intels 5G-Entwicklung zunächst hinter Plan fiel und dann eingestellt wurde. Inzwischen gehört die gesamte Fachabteilung bekanntlich zu Apple.

Apple will möglichst wenig Qualcomm im iPhone

Problematisch an der Antenne im iPhone 12 ist, dass die Anordnung aus zwei Komponenten besteht, die in ihrem Zusammenspiel den Verbindungsaufbau ermöglichen. Sie sollten vom selben Hersteller stammen, um bestmögliche Performance zu garantieren. Apple hält das Design von Qualcomm dennoch in Reserve, um es als Plan B einsetzen zu können, wenn das eigene Design nicht rechtzeitig einsetzbar ist.

Eine weitere Herausforderung beim neuen iPhone ist die Unterstützung der hohen Mikrowellen-Bänder im 5G-Modus. Sie erfordern ein anderes Antennendesign, da deren Signale noch leichter abgeblockt werden. Probleme mit Antennen hatte Apple in der Vergangenheit schon, etwa das sattsam bekannte AntennaGate, das beim iPhone 4 Anrufe abbrechen ließ, wenn der Nutzer das Handy unglücklich in der Hand hielt. Vergleichbares soll sich beim iPhone 12 natürlich nicht wiederholen.

Apple möchte zudem möglichst wenige Komponenten von Qualcomm im iPhone 12 sehen. Auf das Modem kann man nicht verzichten, auf die Antenne aber vielleicht schon. Zudem ist bekanntlich bereits das erste von Apple entwickelte 5G-Modem in Arbeit, es könnte im nächsten oder übernächsten Jahr in ersten iPhones zum Einsatz kommen.

