Apple TV+ gibt dritte Staffel von „Loot“ in Auftrag

Der Streamingdienst Apple TV+ hat mittlerweile ein recht breites Portfolio an Serien in den unterschiedlichsten Genres aufgebaut. Zu den etwas schrägeren und schrulligeren Serien zählt die Comedy-Serie „Loot“ von und mit Maya Rudolph. Apple TV+ hat ein Einsehen mit den Fans und wird den Cliffhanger im Finale der zweiten Staffel auflösen.

Dritte Staffel von „Loot“ angekündigt

Im Finale der zweiten Staffel besteigt Molly Wells, gespielt von Maya Rudolph, zusammen mit ihrem dünnhäutigen Assistenten Nicholas ihren Privatjet, nachdem es eine peinliche Auseinandersetzung mit ihrem Arbeitskollegen Arthur gab. Doch wo wird der Privatjet landen? Dieser Frage wird die dritte Staffel nachgehen, wie der Apple TV+ nun ankündigte. Maya Rudolph wird auch in dieser Staffel wieder als einer der ausführenden Produzenten agieren. Weitere Details wie ein konkretes Startdatum gab es jedoch bislang nicht.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

