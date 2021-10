Home Gerüchte Mit Face ID? iPhone SE 3 soll angeblich wie das iPhone XR aussehen

Das iPhone SE 3 wird aktuell kommendes Jahr erwartet. Es soll 5G unterstützen, über das Design herrscht in der Gerüchteküche weitgehend Einigkeit – weitgehend. Denn heute ist eine gänzlich neue Behauptung hinzugekommen.

Wie wird das iPhone SE 3 aussehen? Bis jetzt herrschte bei den Analysten hierzu weitgehend Einigkeit. Apple werde einfach das Design des iPhone SE 2 / iPhone 8 beibehalten. Das bedeutet: LCD-Display mit 4,7 Zoll Diagonale inklusive Home-Button und somit Touch ID. So sah es im Sommer der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo und so sahen es auch verschiedene andere Beobachter.

Eine chinesische Seite weicht nun aber ab: Sie geht davon aus, dass das iPhone SE 3 sich am Design des iPhone XR orientieren wird. Diese Behauptung aus China würde wiederum ein deutlich zeitgemäßeres Design mit einem schmaleren Rand und vor allem der Verfügbarkeit von Face ID bedeuten. Nicht zuletzt würde das Display größer ausfallen, auch wenn Apple hier weiter auf ein LCD-Panel setzen dürfte.

Wie wahrscheinlich ist ein neues Design für das iPhone SE 3?

Man darf allerdings relativ skeptisch in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit dieser Entwicklung sein. Die Seite kann auf einen sehr durchwachsenen Erfolg bei der Voraussage neuer Produkte blicken, man bekommt dort tatsächlich dann und wann echte Skizzen neuer Produkte in die Finger, doch erstens müssen sich diese nicht unbedingt am finalen Design eines Produkts orientieren, das zwischenzeitlich auch erneut geändert haben kann, andererseits verbreitet die Seite auch gern Behauptungen, ohne eine zuverlässige Grundlage dafür zu haben.

Wahrscheinlicher, wenn auch langweiliger, ist ein iPhone SE 3 im klassischen Design und um ein 5G-Modem und den A14 Bionic ergänzt und solcherart für die nächsten Jahre zukunftsfest gemacht. Mit einer Neuauflage des iPhone SE ist im Frühling zu rechnen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

