Microsoft Edge für Mac ist jetzt in erster stabiler Version verfügbar

Microsoft Edge ist jetzt endgültig auf dem Mac angekommen. Microsoft hat die erste stabile Version des Browsers für macOS bereitgestellt, nachdem es bereits seit einigen Monaten eine Beta-Version gab. Nutzt jemand von euch Edge am Mac?

Auf dem Mac ist ein neuer Browser verfügbar: Die erste Version von Microsoft Edge für den regulären Einsatz kann ab sofort neben einer Windowsversion auch in einer Mac-Version geladen werden. Vor einigen Monaten bereits hatte Microsoft eine erste Beta-Version von Edge für den Mac bereitgestellt, Apfelpage.de berichtete. Edge am Mac basiert auf der Browserarchitektur Chromium, der Opensource-Basis, auf der Googles Chrome-Browser und das Betriebssystem CrhomeOS aufsetzt.

Microsoft Edge am Mac soll Kompatibilitätsprobleme verringern

Microsoft möchte mit Edge am Mac einerseits die Nutzererfahrung von Edge unter Windows abbilden, andererseits hat man aber auch versucht, Edge in die macOS-Bedienererfahrung einzupassen. Erweiterungen können sowohl aus dem Add-On-Store von Microsoft, als auch aus dem Chrome Web Store geladen werden. Eine Kompatibilitätsansicht für den alten Internet Explorer gibt es ebenfalls. Standardmäßig voreingestellt ist, dass Nutzer beim Surfen vor Tracking durch Webseiten geschützt sind. Microsoft war schon früher auf dem Mac mit einem eigenen Browser präsent: Den Internet Explorer gab es standardmäßig unter macOS, als an Safari noch nicht zu denken war.

Probiert ihr den neuen Mac-Browser von Microsoft aus?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!