Home Sonstiges „Message Privately“: WhatsApp wirbt aufwendig um Vertrauen in sichere Chats

„Message Privately“: WhatsApp wirbt aufwendig um Vertrauen in sichere Chats

WhatsApp unternimmt aktuell einiges, um verloren gegangenes Vertrauen in seinen Dienst zurückzuerlangen. Tatsächlich waren die Proteste gegen die neuen Datenschutzrichtlinien mehr oder minder global aufgeflammt, in Deutschland waren sie allerdings besonders laut geworden. Nun möchte man hier gegensteuern.

WhatsApp, das ist ein sicherer Hafen für private Chats, dies ist die Kernaussage einer neu aufgelegten großmaßstäblichen Kampagne, mit der WhatsApp um neues Vertrauen in seine Dienste wirbt. Mit dieser Initiative versucht der Messenger, der zu Facebook gehört, seit gestern auch in Deutschland, die Nutzer von der Integrität des eigenen Angebots zu überzeugen.

Mit prominenten Anzeigen und einem neuen Video möchte man zeigen, dass alle Chats auf WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind und somit völlig sicher vor allen fremden Augen, einschließlich derer von WhatsApp selbst.

Neue Funktionen für mehr Privatsphäre werden entwickelt

Hintergrund dieser Aktion ist freilich die Zugehörigkeit zu Facebook, die den Unmut der Nutzer geweckt hatte. Mit den neuen Datenschutzrichtlinien hatte WhatsApp Nutzer faktisch gezwungen, der Weitergabe von Profildaten an die Konzernmutter zuzustimmen. eine Weigerung, so war lange kommuniziert worden, führe zur schrittweisen Erwürgung der Funktionalität des Nutzerkontos. Letztlich konnte WhatsApp seine neuen Richtlinien in Deutschland nicht in Kraft setzen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. In der Folge gab man auch die Disziplinierung unbeugsamer Nutzer auf, Apfelpage.de berichtete. Ein neuer Ansatz könnte es nun sein, neue Funktionen nur Nutzern bereitzustellen, die die neuen Richtlinien akzeptiert haben.

Hierzu zählen dem Vernehmen nach verschwindende Chats und Medien wie Fotos oder Videos, die nur einmalig von den Empfängern angeschaut werden können. Ob es allerdings wirklich so kommt, muss abgewartet werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!