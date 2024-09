Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Serie „Disclaimer“ an

Bei den Serien ist Apple TV+ derzeit nahezu unschlagbar aufgestellt, wenn man die Qualität und Quantität gleichermaßen gewichtet. Im kommenden Monat wird ein weiteres Highlight dazukommen, Cate Blanchett und Kevin Kline übernehmen die Hauptrollen. Nun hat der Streamingdienst den Trailer und das Startdatum kommuniziert.

Trailer ist nun verfügbar

Es handelt sich um die limitierte Serie „Disclaimer“, die bereits vor einiger Zeit angekündigt wurde. Zunächst wollen wir klären, was in dem Fall limitiert heißt. Das ist ganz einfach, es wird nur die eine Staffel geben. Der Streamingdienst wendete dieses Stilmittel bereits diverse Male an, „Masters of the Air“ lässt grüßen. Zurück zu dieser Ankündigung, die der Streamingdienst mit den folgenden Worten beschreibt. Den Trailer haben wir im Anschluss verlinkt:

Die gefeierte Journalistin Catherine Ravenscroft (Blanchett) baute sich ihren Ruf auf, indem sie die Missetaten und Übertretungen anderer aufdeckte. Als sie einen Roman von einem unbekannten Autor erhält, ist sie entsetzt, als sie feststellt, dass sie jetzt die Hauptfigur in einer Geschichte ist, die ihre dunkelsten Geheimnisse enthüllt und ihre Familie zu zerstören droht. Während Catherine sich beeilt, die wahre Identität des Schriftstellers aufzudecken, ist sie gezwungen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, bevor sie ihr Leben und ihre Beziehungen zu ihrem Ehemann Robert (Baron Cohen) und ihrem Sohn Nicholas (Kodi Smit-McPhee) zerstört.

https://www.youtube.com/watch?v=so6XoqZgbVM

Cate Blanchett übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sie fungiert auch als ausführende Produzentin der Serie. Die Psychothriller-Serie basiert übrigens auf dem gleichnamigen Roman „Disclaimer“ von Renée Knight, die auch als Co-Ausführungsproduzentin fungiert. Die siebenteilige Serie wird exklusiv auf Apple TV+ ihr Debüt am 11. Oktober 2024 feiern, zum Start sind die ersten beiden Folgen abrufbar. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

