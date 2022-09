Home Deals MagSafe-Zubehör für dein iPhone 14 im Angebot

MagSafe-Zubehör für dein iPhone 14 im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. September 2022 um 11:35 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Am vergangenen Freitag und Samstag dürfte so mancher DHL- und UPS-Bote in Deutschland, Österreich und der Schweiz für glückliche Gesichter gesorgt haben – das neue iPhone wurde zugestellt. Und für das neue iPhone gönnt man sich auch gerne mal neues Zubehör und hier kommt MagSafe ins Spiel. Denn wir haben genau dafür ein paar spannende Angebote gefunden:

MagSafe-Zubehör im Angebot

MagSafe wurde zusammen mit 5G im iPhone 12 eingeführt und ist rückblickend betrachtet das Feature, welches den größten Impact im Alltag hat. Es ist extrem praktisch, eine Powerbank ohne Kabel an die Rückseite anklippen zu können oder drahtlos nahezu ohne Ladeverlust laden zu können. Anbei einmal eine Auswahl der Angebote:

Powerbanks

Weiteres Zubehör

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!