ROKU kündigt Wireless Bass und neue Version des ROKU Express an

19. September 2022

Mindestens 199 Euro muss man für eine aktuelle Apple TV 4k HDR ausgeben. Viel Geld für die beste Set-Top-Box auf dem Markt, was nicht jeder investieren kann und will. Doch mit ROKU gibt es eine interessante Alternative, die nämlich auch AirPlay 2 unterstützt. Der Hersteller hat nun zwei neue Produkte angekündigt.

ROKU Express wird überarbeitet

Wobei, so ganz stimmt das nicht. Der ROKU Express wird bereits verkauft. Doch ROKU wird eine überarbeitete Version auf den Markt bringen, dies kündigte man auf seinem Blog an. Der wesentliche Unterschied ist in der Konnektivität zu finden. Die neue Version unterstützt nämlich das 5-GHz-Frequenzband. Ansonsten bleibt alles wie gehabt, das gilt auch für den Preis und die Auflösung von Full-HD.Das neue Modell soll weiterhin für 29,99 Euro angeboten werden.

Wireless Bass

Das aktuelle Flaggschiff ist die Streamingbar: Ein Streamingdevice, die in eine Soundbar integriert wurde. Der Sound ist schon recht ordentlich, doch ROKU wird den mit einem neuen Subwoofer aufmotzen. Der Wireless Bass soll dabei eine Ausgangsleistung von 120 Watt bieten und sich kabellos mit der Streamingbar verbinden. Die UVP gibt der Hersteller mit 129,99 Euro an.

Beide Produkte sollen laut Aussage im Oktober 2022 in den USA auf den Markt kommen, wir gehen davon aus, dass die Einführung hierzulande zeitnahe erfolgt.

