MagSafe Duo bringt am iPhone keine 15 Watt beim drahtlosen Laden

Apples MagSafe Duo kann das iPhone 12 nicht mit 15 Watt laden. Damit kassiert Apple nun eine eigene Produktbeschreibung. Die Ladematte, die gleichzeitig iPhone und Apple Watch laden kann, wurde zwar vorgestellt, ein Starttermin wurde aber noch immer nicht genannt.

Drahtloses Laden ist zwar eine fixe Idee von Tim Cook, es zeigt sich aber immer wieder: Apples Stärken liegen definitiv auf anderen Gebieten. Jüngstes Bespiel hierfür ist eine Eigenschaft des MagSafe Duo-Ladegeräts.

Diese Ladematte kann ein iPhone nicht mit 15 Watt drahtlos aufladen. Anders als zunächst angekündigt, geht nun aus den von Apple genannten Details hervor, dass MagSafe Duo ein iPhone mit maximal 11 Watt lädt, wenn ein 20 Watt-Ladegerät – original von Apple (Affiliate-Link) und nicht im Lieferumfang von iPhone oder MagSafe Duo enthalten – zum Aufladen verwendet wird.

Wenn das Ladegerät des Nutzers 27 Watt oder mehr bringt, lädt das iPhone immerhin mit 14 Watt – vorausgesetzt, es ist kein iPhone 12 Mini. Hier ist so oder so bei 12 Watt Schluss, Apfelpage.de berichtete.

Wow, Apple has just updated the MagSafe Duo page. The $129 charger only gets you 11 watts for charging with a 20 watt brick, or 14 watts with a 27 watt brick. That compares to 15 watts you get with the solo MagSafe charger. pic.twitter.com/Z9iWM4PGpU

— Mark Gurman (@markgurman) November 18, 2020