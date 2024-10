Home Betriebssystem macOS Sequoia 15.1 Beta 7 ist jetzt auch da

Apple hat heute Abend die siebte Beta von macOS Sequoia 15.1 für die registrierten Entwickler verteilt. Die finale Version könnte somit auch am 28. Oktober für alle Nutzer erscheinen. Sie bringt unter anderem Apple Intelligence – und wenn auch nicht auf Deutsch, so doch zumindest in Deutschland.

Apple hat heute Abend Beta 7 von macOS Sequoia 15.1 nachgeschoben, nachdem gestern schon die übrigen Betas des aktuellen Zyklus verteilt worden waren. Interessierte Entwickler können damit die neue Testversion ab sofort laden und installieren. Kommende Woche könnte dann der Release Candidate des kommenden Updates erscheinen.

Apple wird Apple Intelligence bald auf den Mac bringen

Mit macOS Sequoia 15.1 wird Apple Intelligence in der ersten Ausbaustufe auf den Mac gebracht – und zwar anders als am iPhone, auch in der EU. Allerdings ist und bleibt die Funktionalität auf Englisch beschränkt, Apple ist schlicht noch nicht in der Lage, andere Sprachen zu unterstützen.

macOS Sequoia 15.1 könnte am 28. Oktober für alle Nutzer verfügbar werden, an diesem Tag soll auch iOS 18.1 für alle Anwender zum Download zur Verfügung gestellt werden.

Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten? Teilt gern eure Eindrücke und Erfahrungen in den Kommentaren zu dem Artikel.

