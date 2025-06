macOS 26: Diese kleinen Änderungen gingen in der Keynote unter

Die nächste Version von macOS heißt Tahoe und einen ganz grundsätzlichen Überblick über die Neuerungen hat Apple auf der Keynote zur WWDC gegeben – auch wenn diese Liste eher überschaubar war. Doch daneben gibt es wie in jedem größeren Update eine Reihe an kleineren Änderungen und Überarbeitungen – nachfolgend ein kleiner Überblick über die Kleinigkeiten.

Apple hat auf der WWDC 2025 nicht nur große Highlights für macOS Tahoe vorgestellt – auch unter der Haube verstecken sich viele praktische Neuerungen. Hier sind einige der kleineren, aber dennoch nützlichen Verbesserungen im Überblick:

Schlankere Overlays: Die bekannten großen Anzeigen für Lautstärke- und Helligkeitseinstellungen sind Geschichte. Stattdessen erscheinen nun dezente, längliche Overlays oben rechts unter der Menüleiste – ähnlich wie Benachrichtigungen.

Hintergrundprozesse im Blick: Wenn eine App nach dem Schließen versucht, im Hintergrund einen Dienst (Daemon) zu starten, weist macOS nun mit einem Pop-up darauf hin. Nutzer können dann entscheiden, ob sie diesen dauerhaft erlauben oder blockieren möchten.

Safari-Design geändert: Die Option zur kompakten Darstellung von Adress- und Tableiste wurde entfernt. Offenbar kam das Feature nicht gut an – eine Rückkehr in späteren Betas ist aber denkbar.

Spotlight wird mächtiger: Die Suchfunktion kann jetzt auch auf die Zwischenablage zugreifen, inklusive Inhalte aus der universellen Zwischenablage zwischen Apple-Geräten.

Weitere kleine Neuerungen in macOS 26

Noch einige weitere Überarbeitungen in Oberfläche und Verhalten bringt das kommende Update, dazu zählen:

Finder-Icon neu gestaltet: Der klassische Finder bekommt ein neues Gesicht – im wahrsten Sinne: Die blaue Seite des Gesichts ist jetzt rechts, das Icon glänzt im neuen „Liquid Glass“-Look.

Clear Look: Neben Hell- und Dunkelmodus gibt es jetzt auch eine neue „Clear“-Darstellung. App-Symbole und Widgets erscheinen darin leicht durchsichtig. Es stehen zudem neue, farbige Hell- und Dunkeltöne zur Auswahl.

Menüleistensteuerung: Nutzer können jetzt gezielt festlegen, welche Apps Symbole in der Menüleiste anzeigen dürfen – per Schalter in den Einstellungen.

Neue Games-App: Die „Games“-App listet alle installierten Games – auch jene, die nicht aus dem App Store stammen. Sie bringt ein Overlay mit sozialen Funktionen (z. B. Freundeseinladungen und Chats) sowie Schnellzugriff auf Systemeinstellungen wie den Stromsparmodus.

Erweiterte Controller-Unterstützung: In den Game-Controller-Einstellungen lassen sich PS5-Controller umfangreich anpassen – inklusive Haptik, Tastenbelegung und Lichtleistenfarbe.

Uhrenstil auf dem Sperrbildschirm: Wie in iOS 18 lässt sich auch auf dem Mac das Design der Uhr auf dem Sperrbildschirm verändern.

Kontrollzentrum personalisieren: Nutzer können das Kontrollzentrum jetzt wie auf dem iPhone anpassen – inklusive Steuerungen für Drittanbieter-Apps und iPhone-Apps (per iPhone Mirroring), das es allerdings bei uns nach wie vor nicht gibt.

Safari mit Glaseffekt: Die Adressleiste ist nun transparent, Farben der Webseite schimmern durch die obere Leiste.

Live-Aktivitäten vom iPhone: iPhone-Live-Aktivitäten erscheinen jetzt direkt in der Menüleiste des Mac.

Image Playground mit KI: Die App kann jetzt mithilfe von ChatGPT realistischere Bilder aus Texteingaben generieren.

Ordner-Icons mit Emojis: Nutzer können ihre Ordner mit Emojis und Symbolen individuell gestalten.

Quick Keys: Für bestimmte Aktionen lassen sich Tastenkürzel definieren – z. B. „ar“ in Spotlight, um eine Erinnerung zu erstellen.

macOS 26 Tahoe wird im September für alle Nutzer erscheinen, derzeit ist die erste Beta für Entwickler verfügbar.