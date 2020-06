tvOS 13.4.8 Beta 2 steht für Entwickler bereit<

Apple hat heute Abend auch tvOS 13.4.8 Beta 2 für die Entwickler vorgelegt. Das Update ist nur eine kleine Aktualisierung und dürfte keine relevanten Neurungen bereithalten. Mit den Updates für tvOS verbessert Apple in der Regel nur die allgemeine Sicherheit, Performance und Stabilität von tvOS.

Apple hat heute Abend auch tvOS in einer neuen Beta vorgelegt. Registrierte Entwickler können ab sofort Beta 2 von tvOS 13.4.8 laden und installieren. Die erste Beta des neuen Zyklus für tvOS hatte Apple vor einer Woche an die Entwickler verteilt.

Wenig zuvor hatte Apple das letzte reguläre Update für alle Nutzer von tvOS veröffentlicht.

Die neue Beta kann von allen Besitzern eines Apple TV der vierten un und fünften Version installiert werden. Wenn entsprechend eingestellt, wird eine neue Version von tvOS auch automatisch auf die TV-Box geladen und installiert.

Neue Version bringt wohl nur kleine Verbesserungen unter der Haube

Apple führt in der Regel keine neuen Funktionen mit den von Zeit zu Zeit verteilten Aktualisierungen unter tvOS ein. In der Hauptsache konzentrieren sich diese Updates auf die Verbesserung der allgemeinen Sicherheit, Performance und Stabilität, so dürfte es auch in diesem Fall sein.

Zuvor hatte Apple bereits macOS Catalina 10.15.6 Beta 2 sowie iOS 13.6 / iPadOS 13.6 Beta 2 an die Entwickler verteilt und hierbei auch gleich die Versionsnummer innerhalb eines laufenden Zyklus von 13.5.5 auf 13.6 angehoben.

