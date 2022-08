Home Mac MacBook und Apple Watch aus Vietnam: Erste Testproduktion läuft

MacBook und Apple Watch aus Vietnam: Erste Testproduktion läuft

Apple möchte die Lieferkette unabhängiger von China machen, kommt dabei Haber nur langsam voran. Nun starten erste Testläufe der MacBook-Produktion in Vietnam.

Apple möchte bei der Fertigung seiner Produkte unabhängiger von China werden. Die Fabrikation im Reich der Mitte ist in den letzten Jahren gleich mehrmals in Schwierigkeiten geraten. Zuerst drohte sich der Standortfaktor China vor dem Hintergrund der heftigen Handelskonflikte mit den USA zu einer langfristigen Belastung zu entwickeln, diese Problematik ist noch immer nicht entschärft und könnte bei einer weiteren Verschärfung der Taiwanfrage wieder an Dynamik gewinnen, dann folgten die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, die die Produktion immer noch beeinflusst.

Corona ist allerdings auch an einem weiteren Standort ein Thema, wo Apple in Zukunft in größeren Stückzahlen fertigen lassen möchte: Vietnam. Dort ist nun die Testproduktion von MacBooks angelaufen, wie japanische Wirtschaftsmedien berichtet hatten. Auch die Apple Watch soll in Zukunft in substanziellen Kontingenten in Vietnam gebaut werden.

Umstellung der Lieferkette kostet Zeit

Wie es weiter heißt, habe der Fertiger Luxshare mmen,it einer eingeschränkten Fertigung in Vietnam begonnen. Luxshare ist allerdings ebenfalls ein chinesisches Unternehmen, hieran zeigt sich: Unabhängigkeit von China ist eine herausfordernde Zielsetzung.

Diese wird allerdings auch durch andere Faktoren anspruchsvoll: Der Start selbst dieser limitierten Fertigung verzögerte sich unter anderem auch durch immer neue Corona-Auflagen bis jetzt, heißt es. Auch herrscht in Vietnam noch ein ausgeprägter Mangel an qualifizierten Fachkräften, die Infrastruktur für industrielle Präzisionsfertigung ist ebenfalls nicht mit den Verhältnissen in China vergleichbar. Bis zu einer deutlichen Diversifizierung der Lieferkette ist es also noch ein langer und steiniger Weg.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!