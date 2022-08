Home Apps GarageBand bekommt neue Katy Perry-Remix-Session: Auch neue Today at Apple-Kurse ab heute

Apple hat neues, kostenloses Material für Hobby-Musikproduzenten veröffentlicht. Es steht in GarageBand für iPhone und iPad bereit. Mit den neuen Inhalten lassen sich Remixe mit Katy Perry und SEVENTEEN erstellen.

Apple hat neue Inhalte für GarageBand zur Verfügung gestellt. Die zwei neuen Remix-Sessions mit Katy Perry und SEVENTEEN können kostenlos geladen und zur Produktion von Musik am iPad genutzt werden, darüber informierte Apple heute mittels Presseinformation. Das Unternehmen schreibt hierzu:

Die Katy Perry und SEVENTEEN Remix Sessions stehen als kostenloser Download in der GarageBand Sound Library zur Verfügung, die auch eine große Auswahl an kostenlosen Loops, Sounds und Instrumenten enthält. Diese bietet alle nötigen Bausteine, die man frei kombinieren kann, um die Originalsongs neu zu mischen und eine völlig neue Richtung zu geben.

Neue Today at Apple-Session

Auch bei Today at Apple gibt es einen neuen Kurs, auch hier dreht sich das neue Seminar um Musik. Apple schreibt:

Ab heute gibt es mit „Music Skills: Remix Katy Perry“ eine ganz neue Today at Apple-Session, die in Apple Stores auf der ganzen Welt angeboten wird. In dieser Session zeigen Retail Creative Pros Kund:innen, wie sie Katy Perrys „Harleys in Hawaii“ mit GarageBand auf iPad und iPhone remixen können. An früheren Today at Apple Remix Sessions haben bereits Top-Künstler:innen wie Billie Eilish, Khalid, Lady Gaga, Taylor Swift und andere teilgenommen.

Ihr wollt an einer dieser Sessions teilnehmen? Auf dieser Website könnt ihr nach Terminen in einem Store in eurer Nähe suchen und euch registrieren.

