MacBook Pro mit Notch? Gerüchte über unerwartetes Displaydesign

Das MacBook Pro 2021 könnte mit einer Notch aufwarten. Dieses zugegebenermaßen verrückte Gerücht wird kurz vor dem Start des neuen Modells verbreitet, das für kommenden Montag erwartet wird. Dabei könnte es sich einerseits um einen Scherz handeln, völlig abwegig ist die Idee aber nicht.

Die Notch war bereits für Jahre ein Dauerbrenner bei den Gerüchten um neue iPhone-Generationen, steht uns jetzt ähnliches beim MacBook bevor? Im Jahr, in dem die Notch am iPhone mit dem iPhone 13 erstmals kleiner wurde, könnte die Notch im MacBook einziehen. Ein Leaker verbreitete zuletzt in chinesischen sozialen Medien die Behauptung, das neue MacBook Pro 2021 werde eine Notch besitzen, in der die Webcam untergebracht ist.

I think the news is not true enough, so there is no translation. Just look at it as a joke. https://t.co/zReWEiuJJQ

