Apple Watch S7: App-Icons von Dritt-Apps fehlen, bei euch auch?

Die neue Apple Watch Series 7 irritiert einige Nutzer mit einem seltsamen Phänomen: Apps bestimmter Drittanbieter werden nicht auf dem Display angezeigt. Das Problem könnte mit einer fehlerhaften Konfiguration im App Store zusammenhängen, wodurch bestimmte Grafikdateien nicht auf die Apple Watch gelangen. Habt ihr diesen Bug bei euch auch beobachtet?

Apple liefert ab heute die neue Apple Watch Series 7 aus und die neue Uhr sorgt bereits umgehend für irritierte Gesichter: Erste Käufer, die schon beliefert wurden, berichten über ein seltsames Phänomen: Hierbei werden die App-Icons diverser Dritt-Apps nicht auf der neuen Apple Watch angezeigt. Betroffen ist unter anderem die Anwendung PCalc, deren Entwickler bringt das Problem in Zusammenhang mit einem jüngst eingereichten Update, das die Grafiken für die neue Apple Watch enthalten hatte, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today 😞

Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.

See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5

— James Thomson (@jamesthomson) October 15, 2021