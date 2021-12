Home Apple In der Apple Store-App kann es jetzt schneien

In der Apple Store-App kann es jetzt schneien

Im Apple Store können Nutzer es jetzt schneien lassen: Der Effekt kann über die Suchfunktion der App aufgerufen werden – wenn es schon keinen echten Schnee für die meisten von uns gibt.

Weiße Weihnachten können romantisch sein, doch damit wurde es in den letzten Jahren immer seltener etwas. Dafür brach Anfang des Jahres ein Schneechaos über weite Teile Deutschlands herein, das so sicher auch wenig Begeisterung für neuerliche Schneefälle aufkommen ließ. In der Apple Store-App habt ihr dieses Problem nicht.

Dort können Nutzer jetzt den Schnee rieseln lassen, ohne den Winterdienst rufen zu müssen, Apple hat einen entsprechenden Effekt eingebaut.

So fällt der Schnee in der Apple Store-App

Geben Nutzer in der Apple Store-App im Suchfeld den Text „let it snow“ ein, beginnt es zu rieseln. Wenn das iPhone geschüttelt wird, wirbelt auch der Schnee.

Das ganze funktioniert auch am iPad. Im übrigen ändert sich am Shoppingerlebnis in der App allerdings nichts. In einer weiteren Meldung hatten wir über die jüngsten Updates der App berichtet. Sie kann jetzt den Nutzer noch besser bei einer Kaufberatung unterstützen, indem eine Liveberatung mit einem Apple Store-Spezialisten vereinbart wird.

Die Apple Store-App bietet Zugang zu Informationen rund um alle Apple-Produkte und erlaubt den Kauf direkt aus der App. Es können zudem auch Informationen zu den Today at Apple-Sessions eingesehen werden.

