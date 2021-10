Home Betriebssystem In Beta enthalten: macOS 12.1 rüstet SharePlay nach

Apple hat SharePlay für macOS Monterey offenbar als Feature für das nächste Update vorgesehen. Die Funktion ist Bestandteil von macOS Monterey 12.1 Beta 1, die von registrierten Entwicklern geladen werden kann. Damit dürfte das Feature in einigen Wochen – längstens wenigen Monaten – für alle Nutzer verfügbar sein.

Apple lässt sich gern Zeit mit seinen neuen Funktionen: Man hatte Facetime SharePlay bereits für iOS 15 angekündigt – im Sommer. Gekommen ist das Feature für alle Nutzer schlussendlich vor wenigen Tagen, nämlich mit iOS 15.1, iPadOS 15.1 und tvOS 15.1. Wir haben hier unsere ersten Eindrücke zu SharePlay zusammengefasst. Apple hatte allerdings wie bereits bemerkt macOS Monterey bei der Nachrüstung von SharePlay zunächst ausgelassen. Das wird sich wohl mit macOS Monterey 12.1 ändern.

Beta 1 von macOS Monterey 12.1 rüstet SharePlay nach

Die nun vorgelegte Beta 1 von macOS Monterey 12.1 beinhaltet die Unterstützung für SharePlay, darüber hinaus werden wohl vor allem weitere Probleme gelöst und Sicherheitsverbesserungen in das Update einfließen. Um die Beta 1 von macOS Monterey 12.1 laden und installieren zu können, können registrierte Entwickler das Update in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update anstoßen. Für alle Nutzer dürfte das Update in einigen Wochen veröffentlicht werden.

