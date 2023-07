Home Mac MacBook Air 15 Zoll: Verkäufe deutlich unter Apples Erwartungen

Das MacBook Air verkauft sich offenbar nicht ganz so gut wie erhofft. Apples Zulieferer haben daher teilweise bereits angefragt, ob sie die Fertigung reduzieren können. Das neue MacBook Air war auf der WWDC vorgestellt worden.

Apples neues MacBook Air wird offenbar nicht ganz so gut vom Kunden angenommen, wie Apple sich das erwartet hatte. Die Fachzeitschrift Digitimes, die in Taiwan erscheint, schreibt in einem aktuellen Bericht, die Auslieferungen des MacBook Air 15 Zoll im Juli liegen um 50% hinter den Erwartungen zurück. Diese Entwicklung passt allerdings zum Trend, der Notebookmarkt ist zuletzt rückläufig.

Fertiger wollen Produktion drosseln

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung haben einige Fertiger offenbar bereits bei Apple angefragt, die Produktion des MacBook Air 15 zu drosseln. Das neue Modell wurde von Apple im Rahmen der WWDC 2023 im letzten Monat vorgestellt, es ist mit dem M2-Chip ausgestattet und das erste MacBook Air seit Jahren in einem größeren Formfaktor. Im Herbst wird ein neues MacBook erwartet, diese Prognose wird auch von Digitimes noch einmal aufgegriffen, allerdings ohne weitere Details zu nennen. Erwartet wird, dass Apple erstmals einen Mac mit dem neuen M3 vorstellt, der im 3nm-Verfahren gefertigt wird und wohl deutliche Sprünge bei der Performance liefern dürfte. Der neue Chip wird wohl zuerst in ein neues MacBook Pro 13 Zoll eingebaut werden, daneben dürfte der iMac 24 Zoll ebenfalls bald den neuen Chip erhalten.

