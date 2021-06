Mac Pro noch einmal mit Intel-CPU? Hinweise in neuer Xcode-Beta

Die Umstellung des Mac auf Apple Silicon-Prozessoren ist in vollem Gange, aber der Prozess braucht Zeit: Zuletzt wird wohl der Mac Pro dran sein, der Rechner von Apple für anspruchsvolle Aufgaben muss mit einem besonders leistungsfähigen Apple Silicon-Chip ausgestattet werden. Zuvor steht möglicherweise noch eine Auffrischung mit Intel inside.

Apple ist dabei, sein gesamtes Mac-Lineup von Intel auf die eigene Entwicklung Apple Silicon umzustellen, ein SoC mit integrierter CPU und GPU sowie Neural Engine auf ARM-Basis. Bis jetzt hat man die erste Generation dieser neuen Chips, den M1, bereits in das MacBook und zwei Mac-Desktops eingebaut.

Am längsten zieht sich die Umstellung beim Mac Pro hin. Dieser Rechner bietet im gesamten Mac-Lineup die größte Leistung und ein M-Serie-Chip für den Mac Pro ist ein anspruchsvolles Produkt. Schon zu Beginn war klar, dass der Mac Pro zuletzt ein Apple Silicon-Update erhalten würde. Nun deutet sich an, dass zuvor noch eine aktualisierte Intel-Version erscheint.

Nun hat die jüngste Beta von Xcode, der Entwicklungsumgebung von Apple, Hinweise auf einen neuen Mac Pro enthalten, wie unter anderem von Mark Gurman von Bloomberg angemerkt wurde.

Apple has indeed been working on an update to the Intel Mac Pro. https://t.co/YgU8KaikeX

— Mark Gurman (@markgurman) June 8, 2021