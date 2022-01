Home Daybreak Apple Mac Pro mit M-Series-Chip schon 2022? | Intel-Ausstieg bald durch? | gefährliches 5G – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr seid alle gut in 2022 angekommen – möge uns das neue Jahr allen mehr Spaß bringen! Mitte des Jahres findet so oder so wieder eine WWDC statt. Auf ihr könnte Apple den endgültigen Umstieg auf Macs ohne Intel-Chips verkünden. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das MacBook Pro und MacBook Air waren die ersten Macs, seit vielen Jahren ohne Intel-Prozessoren kamen. Stattdessen hören die CPUs und GPUs im Mac jetzt auf Namen wie M1 oder M1 Pro. 2022 könnten neue Modelle hinzukommen, der M2 etwa. Der Redakteur Mark Gurman geht davon aus, dass Apple Mitte des Jahres zumindest erklären wird, den Umstieg auf Chips aus eigener Entwicklung innerhalb von zwei Jahren bewältigt zu haben, hier dazu mehr.

US-Politik: 5G ist gefährlich

Einige haben es ja schon immer gewusst: 5G ist eine hochgradig gefährliche Sache, geradezu lebensgefährlich – das aber weniger wegen der gefährlichen Strahlen, sondern eher beim Fliegen. Flugzeuge und Handys, das war schon immer eine schwierige Kiste. Nun soll offenbar die ganze Debatte erneut losbrechen. Auslöser ist die Einführung von 5G auf bestimmten Frequenzen im höheren GHz-Bereich. Diese könnten die Höhenmesser in Flugzeugen älteren Baujahrs durcheinander bringen, was dann, da muss man kein Luftfahrtexperte sein, gar nicht so gut wäre für Besatzungen und Passagiere. Daher ruft unter anderem US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sowie die amerikanische Flugaufsicht FAA die US-Netzbetreiber auf, die Einführung von 5G auf den besagten Frequenzen in der Nähe von Flugplätzen und in Flugzeugen noch so lange zu verschieben, bis weitere Tests mit der technischen Ausrüstung abgeschlossen sind.

Shot on iPhone zeigt die spanische Sonne

Die spanische Wintersonne hat ein YouTuber eingefangen, der im Rahmen der ständigen Shot on iphone-Challenge einen kurzen Clip aufgenommen hat, den unser Autor als erwähnenswert ansieht, hier dazu mehr.

Tesla baut Super-Charger an allen Globus-Standorten

Inzwischen ist das Laden von E-Autos beim Einkaufen eine relativ weit verbreitete Sache. Der Baumarktkonzern Globus bildet da keine Ausnahme. Am Standort Gensingen sind schon fast zwei Dutzend Stellplätze für Tesla-Fahrer vorhanden. Das soll perspektivisch für alle Globus-Filialen gelten.

Alle 51 Standorte von Globus sollen Tesla-Super-Charger erhalten, erklärte die Baumarktkette unlängst. Pro Standort sei zunächst mit einem Kontingent von 12 Stellplätzen geplant, ein späterer Ausbau sei aber möglich. Die Nachrüstung soll innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden. Langfristig sollen die Tesla-Ladepunkte auch für alle E-Autos geöffnet werden, hier ist zwar noch kein konkreter Zeitrahmen bekannt, dafür aber schon klar, dass die Preise weiter steigen werden.

Damit darf ich euch einen entspannten Montag wünschen.

