Home Mac M1-Mac Mini nervt Nutzer mit bunten Pixelquadraten, seid ihr betroffen?

M1-Mac Mini nervt Nutzer mit bunten Pixelquadraten, seid ihr betroffen?

Der Mac Mini stört seine Nutzer teils mit bunten Pixelquadraten auf dem Bildschirm. Apple ist sich der Probleme offenbar bewusst und arbeitet an einer Behebung. Unterdessen gibt man betroffenen Nutzern einige Tipps zur Problembeseitigung. Seid ihr ebenfalls von der Störung betroffen?

Am neuen Mac Mini mit M1-Prozessor treten bei verschiedenen Nutzern seit einiger Zeit Bildstörungen auf. Diese Nutzer beobachten vermehrt pinke Quadrate oder Pixel auf der Anzeige, hierüber berichteten unter anderem in Apples eigener Supportcommunity, auf Reddit sowie dem Kurznachrichtendienst Twitter von dem Bug betroffene Anwender.

Hierbei scheint es, als seien vor allem Nutzer betroffen, wenn sie einen Bildschirm per HDMI an den Mac Mini angebunden haben. Apple ist sich dieses Bugs auch bereits bewusst, das zeigt ein internes Dokument, das Apple datiert auf den 19. Februar an seine Autorisierten Service Provider geschickt hat.

Tipps zur Problembeseitigung von Apple

Apple gibt betroffenen Nutzern via seiner Vertriebspartner einige ‚Empfehlungen zur Behebung des Problems:

Nutzer sollen ihren Mac Mini mit M1-Chip in den Ruhezustand versetzen, im Anschluss bis zu einer Minute abwarten und den Mac Mini wieder einschalten. Sodann soll der Bildschirm getrennt und wieder angeschlossen werden. Anschließend sollen die Nutzer die Auflösung in den Systemeinstellungen anpassen. Wenn diese Schritte keinen Erfolg bringen, sollen sie wiederholt werden.

Es ist unklar, ob diese Maßnahmen zum Erfolg führen. Wie ist es bei euch: Seid ihr von den beschriebenen Problemen betroffen und helfen die beschriebenen Gegenmaßnahmen?

Apple kann das Problem etwa mit dem kommenden Update auf macOS Big Sur 11.3 aus der Welt schaffen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!