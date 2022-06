Home iPhone Luxus lässt die Kasse klingeln: Apple profitiert von hohen iPhone-Preisen

Die Wirtschaft mag unter Inflation und Kriegsfolgen leiden, Luxus leidet allerdings weniger – die Käufer von Luxus- und Premium-Produkten sind vom branchenübergreifenden Preisanstieg weniger stark betroffen. Apple profitiert deutlich von dieser Entwicklung.

Die Preise steigen, die Kauflust leidet in dem Maße, in dem die Kaufkraft der Konsumenten inflationsbedingt abnimmt. In Großbritannien verloren Musikstreamingdienste zuletzt eine Million Kunden, unter anderem aufgrund der hohen Inflation. Auch der Smartphonemarkt bleibt davon nicht verschont und hier hat auch der Markt für teurere Modelle Federn lassen müssen: Der Premium-Markt, das sind für die Marktforscher von Counterpoint Research Geräte ab einem Kaufpreis von 400 Dollar, schrumpfte im letzten Quartal um rund 8%.

Damit lief er aber noch immer besser als der Gesamtmarkt, der gab um 10% nach. Apple wiederum profitiert von der noch immer relativ guten Stimmung der Premium-Kunden.

Das iPhone führt den Markt für Highend-Smartphones

Apple kommt mit seinem iPhone zuletzt auf einen Marktanteil von gut 60% bei Premium-Smartphones, so Counterpoint Research. Vor allem die Modelle der iPhone 13-Familie sorgten für dieses starke Ergebnis. Der Markt für Highend-Smartphones wird das zweite Quartal in Folge vom iPhone angeführt.

Samsung musste in den letzten beiden Quartalen dagegen Marktanteile abgeben. Grund dafür war die verspätete Vorstellung des Galaxy S22.

Immerhin, seit es da ist, läuft das Galaxy S22 gut, vor allem das Galaxy S22 Ultra ist ein großer Erfolg, es kombiniert die besten Qualitäten der S- und Note-Serie, die Samsung faktisch auslaufen ließ. Auf den Plätzen folgen Xiaomi und Vivo.

Besonders zum robusten Abschneiden des Segments trugen sogenannte Ultra-Premium-Modelle bei, das sind nach der Lesart von Counterpoint Smartphones mit einem Gerätepreis von 1.000 Dollar aufwärts. Auch hier profitiert Apple deutlich, denn einige iPhone-Modelle reißen diese Schallmauer der vierstelligen Preise. Das iPhone 13 Pro und Pro Max nahmen zusammen zwei Drittel der Anteile beim Verkauf von Ultra-Premium-Modellen für sich in Anspruch.

