Eve Motion: Neuer Bewegungssensor mit Thread vor Start?

Der Herbst verspricht groß zu werden: neben dem Start der neuen Betriebssysteme wird vor allem der Startschuss von Matter erwartet. Dieser herstellerübergreifende Kommunikationsstandard soll endlich eine einheitliche Linie in das Smart Home bringen. Eve ist einer der Hersteller, die konsequent darauf setzen. Damit kommen wir zum Eve Motion, der wohl demnächst ein Update bekommt.

Eve Motion: Neues Modell mit Thread gesichtet

Das Unternehmen Eve aus München verfügt natürlich auch über einen Bewegungssensor, Eve Motion genannt. Dieser funkt aktuell lediglich über Bluetooth und ist eines der wenigen verbliebenden Produkte, die kein Thread unterstützen. Das dürfte sich demnächst ändern. Bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC sind Unterlagen aufgetaucht, die einen neuen Eve Motion zeigen – mitsamt Unterstützung für Thread.

Laut den technischen Spezifikationen soll das neue Modell nicht mehr nur allein via Bluetooth funken, auch Thread ist mit an Bord. Technisch gesehen gibt es neben einer neuen Optik auch eine neue Platine. Der Bluetooth-Chip im aktuellen Modell ist wohl schlicht zu alt, um das via Firmwareupdate auszurollen.

Verfügbarkeit

Natürlich gibt es noch kein Datum zu einem möglichen Marktstart und die Einreichung der Unterlagen bedeutet, dass das Produkt noch eine Zulassung braucht. Die sollte aber nur noch eine Formsache sein. Müssten wir schätzen, gehen wir von einem Marktstart kurz vor oder während der diesjährigen IFA 2022 aus. Das aktuelle Modell kostet regulär 49,99€ und wir erwarten einen vergleichbaren Preis für das neue Modell mit Thread.

