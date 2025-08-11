LumaFusion ist in Version 5.3.0 erschienen: das ist neu

Gerade auf dem Mac muss man nicht zwingend auf Adobe Premiere setzen, es gibt genügend Alternativen. Eine davon ist LumaFusion. Ursprünglich für das iPad erschienen, lässt sich diese dank Apple Silicon auch auf dem Mac nutzen. Mit diesem Update wird ein neues Drittanbieter-Plugin unterstützt.

LumaFusion 5.3.0 ist erschienen

LumaFusion ist eine App für Videoschnitt, die sich keinesfalls hinter Final Cut Pro verstecken muss. Ganz im Gegenteil, die regelmäßigen Updates und der Einmalkauf machen diese zu einer klaren Empfehlung. Damit kommen wir zu diesem Update:

Neues Drittanbieter-Plugin

PaintX für LumaFusion ist ein leistungsstarkes Malwerkzeug mit Motion Tracker, entwickelt und unterstützt von CoreMelt, dem gleichen Team, das den in LumaFusion integrierten Lock-and-Load-Stabilisator entwickelt hat.

PaintX finden Sie im Farb- und Effekteditor in der neuen Kategorie „Video-Plugins“.

Erhältlich als einmaliger Kauf, der diesen hervorragenden Drittanbieter direkt unterstützt.

PaintX enthält eine kostenlose 7-Tage-Testversion und umfassende Tutorials, die Ihnen helfen, das Beste aus diesem leistungsstarken Plugin herauszuholen.

Neue kostenlose Funktionen

Unschärfen, Stile und Verzerrungen sind in der Vorgabebibliothek des Farb- und Effekteditors in einer Kategorie zusammengefasst.

Finden Sie schnell bestimmte Effekte mit dem neuen Suchfeld in der Vorgabebibliothek für Farben und Effekte.

Fügen Sie Kopf- und Fußübergänge oder Überblendungen zwischen mehreren ausgewählten Clips auf der Timeline hinzu (zu finden im Menü „Clip hinzufügen“ auf der Timeline).

Fügen Sie BELIEBIGE Übergänge zu mehreren ausgewählten Timeline-Clips hinzu, indem Sie in der Bibliothek doppelt auf den jeweiligen Übergang tippen.

Passen Sie die Spurhöhe in den Hilfe- und Einstellungen/Voreinstellungen an.

Zeigen Sie Bibliotheksclips im Vollanpassungsmodus an oder passen Sie den Anpassungsmodus an Ihre Timeline an – diese Einstellung finden Sie in den Hilfe- und Einstellungen/Clip-Standardeinstellungen.

Drei beliebte Übergänge sind wieder verfügbar: „Flash Legacy“, „Zoom Blur Legacy“ und „Bloom Legacy“.

Neu im Creator Pass

Drei neue Übergangssets: Kreisförmige Wipes, Mod Lines und Anker-Slides.

Behoben

Verbesserte Stabilität und Leistung

Alle Neuerungen haben die Macher in diesem Video einmal zusammengefasst und gegen dabei auch auf das neue unterstützte Plugin ein:

„What's New in LumaFusion 5.3 (iOS) Plugins, Track Height, Effects Search“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Update für Bestandskunden kostenfrei

Das Update ist für Bestandskunden kostenfrei ab sofort im iOS App Store erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei knapp 36,00 Euro und ist jeden Penny wert.

Als Add-On gibt es unter anderem Plugins für Final Cut Pro X, zudem kann die App auch auf einem Mac mit Apple Silicon genutzt werden.