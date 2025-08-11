Amazondeal: Beats-Kopfhörer 35% günstiger

Wer auf der Suche nach neuen Kopfhörern ist und auf Beats steht, darf sich freuen. Amazon hat derzeit einige aktuelle Modelle deutlich reduziert. Wir geben einen kurzen Überblick.

Beats-Kopfhörer im Angebot

Seit der Übernahme von Beats durch Apple hat man enorm an der Klangqualität geschraubt, vom blechernen Sound der Anfangstage ist nur noch wenig übrig. Dank der Integration von Apples Soundchips sind die Beats-Kopfhörer auch gut in iOS und Co. integriert:

