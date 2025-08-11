Home » Deals » Amazondeal: Beats-Kopfhörer 35% günstiger

11. August 2025

Patrick Bergmann

Amazondeal: Beats-Kopfhörer 35% günstiger

Wer auf der Suche nach neuen Kopfhörern ist und auf Beats steht, darf sich freuen. Amazon hat derzeit einige aktuelle Modelle deutlich reduziert. Wir geben einen kurzen Überblick.

Beats-Kopfhörer im Angebot

Seit der Übernahme von Beats durch Apple hat man enorm an der Klangqualität geschraubt, vom blechernen Sound der Anfangstage ist nur noch wenig übrig. Dank der Integration von Apples Soundchips sind die Beats-Kopfhörer auch gut in iOS und Co. integriert:

 

Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Schwarz Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Schwarz
Hersteller: Beats by Dr. Dre
Preis bei amazon* : 259,00 EUR

 

Beats Solo 4 - Kabelloser Bluetooth On-Ear Kopfhörer, Apple & Android kompatibel, Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit - Schwarz & Gold Beats Solo 4 - Kabelloser Bluetooth On-Ear Kopfhörer, Apple & Android kompatibel, Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit - Schwarz & Gold
Hersteller: Beats
Preis bei amazon* : 169,00 EUR

 

Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple & Android Kompatibilität, eingebautes Mikrofon, Schweiß-beständige Bluetooth - Schwarz/Gold Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple & Android Kompatibilität, eingebautes Mikrofon, Schweiß-beständige Bluetooth - Schwarz/Gold
Hersteller: Beats by Dr. Dre
Preis bei amazon* : 129,00 EUR

 

Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, IPX4, bis zu 45H mit Ladecase, kompatibel mit Apple & Android - Leuchtorange Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, IPX4, bis zu 45H mit Ladecase, kompatibel mit Apple & Android - Leuchtorange
Hersteller: Beats
Preis bei amazon* : 238,00 EUR

 

Beats Solo Buds – kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer | 18 Stunden Akkulaufzeit | Apple & Android-Kompatibilität | Eingebautes Mikrofon - Mattschwarz Beats Solo Buds – kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer | 18 Stunden Akkulaufzeit | Apple & Android-Kompatibilität | Eingebautes Mikrofon - Mattschwarz
Hersteller: Beats by Dr. Dre
Preis bei amazon* : 69,00 EUR

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

