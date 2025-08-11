Developer Beta 6: iOS 26 und Co aktualisiert

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Apple hat gerade die sechste Entwickler-Beta für iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 veröffentlicht. Eine Woche nach der fünften Runde folgt nun Developer Beta 6.

Über Änderungen im Vergleich zur Vorwoche ist so früh nach Veröffentlichung noch nichts bekannt. Über mögliche Anpassungen berichten wir morgen vormittag.

Beta auf eigene Gefahr

Dann erwarten wir auch die öffentliche Btea. Für alle Testversionen gilt: Auch in der sechsten Version können Betas gravierende Fehler beinhalten und sollten daher nicht auf Geräte geladen werden, die im täglichen Einsatz gebraucht werden. Banking-Apps unter anderem haben sich in der Vergangenheit ebenso anfällig gezeigt wie die Akkulaufzeit.

Mit der finalen Version dürfen wir in etwa einem Monat rechnen. Dann wird das neue iPhone 17 vorgestellt – vermutlich am 09. September. Im Anschluss werden iOS 26 und Co der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung gestellt.