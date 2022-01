Home Smart Home LS3 ColorFlux – neuer LED-Lightstripe von VOCOlinc mit Zusatzfunktionen vorgestellt

Das Wetter schlägt vielen Leuten gerade etwas auf das Gemüt, was einfach an diesem tristen Grau liegt. Um die Stimmungslage etwas anzuheben, ist eine schöne und ansprechende Beleuchtung zu Hause das A und O. Und hierfür gibt es nun neue Hardware von VOCOLinc, die zudem mit ein paar Extrafunktionen punkten möchte.

Der neue LS3 ColorFlux von VOCOLinc

Der neue LED-Lightstripe von VOCOlinc hört auf den Namen LS3 ColorFlux und wird mit 5 Meter und 10 Meter in zwei verschiedenen Längen angeboten. Die verbauten LEDs werden zu Segmenten zusammengefasst, wodurch der neue Lightstripe mehrere Farben gleichzeitig darstellen kann. Dies funktioniert allerdings nur in der App von VOCOlinc selbst, da HomeKit dies leider immer noch nicht unterstützt. Wer auf die Steuerung der hauseigenen App des Herstellers setzt, kann das Licht zur Musik synchronisieren oder einen der bereits vordefinierte Farbmodi wie „Regenbogen“, „Meteor“ oder „Weihnachten“ für die Atmosphäre nutzen.

Selbstverständlich ist die App kostenfrei. Wer diese Funktionen nutzen möchte, sollte aber nicht sofort den HomeKit-Modus aktivieren. Andernfalls muss die App komplett gelöscht und neu installiert werden.

Native Einbindung in HomeKit

Abseits der neuen Funktionen verhält sich der LS3 von VOCOLinc wie jeder andere HomeKit-LED-Lichtstreifen. Er wird dank WLAN im 2,4 GHZ-Frequenzband in das Netzwerk eingebunden und mittels HomeKit-Code direkt in der Home-App in Betrieb genommen. Anschließend steht euch die klassische Steuerung mit Farbe und Helligkeit, Einschalten und Ausschalten sowie Sprachbefehle via Siri zur Verfügung. Was noch nett ist, der Controller verfügt für das An- und Abschalten über eine physische Taste.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue LS3 ColorFlux ist ab sofort bei Amazon verfügbar. Preislich ist das auf jeden Fall attraktiv, für die Version mit 5 Meter werden 51,99€ fällig. Die 10 Meter Länge wechseln für 79,99€ den Besitzer – damit werden pro Meter gerade einmal 8,00€ fällig.

