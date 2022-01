Home Deals Tagesdeal: Microsoft Office 365 und Wiso Steuer for Mac 2022 heute im Angebot

Tagesdeal: Microsoft Office 365 und Wiso Steuer for Mac 2022 heute im Angebot

Es gibt Anschaffungen, die keine Freude, sondern eine reine Notwendigkeit sind. Microsoft Office 365 sowie WISO Steuer for Mac zählen dazu. Schließlich macht niemand gerne eine Steuererklärung. Umso schöner, dass man wenigstens beim Kauf ein paar Euros sparen kann.

WISO Steuer for Mac

Fangen wir mit WISO Steuer for Mac 2022 an, mit dessen Hilfe sich die Steuererklärung anfertigen lässt. Die Steuersoftware gehört seit Jahren zum Goldstandard. Wie üblich, lassen sich Steuererklärungen aus dem Vorjahr einfach importieren und mit den aktuellen Werten ergänzen. Aktuell könnt ihr auf die Version, bei der der Code via Mail zugesandt wird, satte 43% sparen. Somit zahlt ihr statt 44,99€ lediglich 25,73€:

Microsoft Office 365

Aktuell lassen sich 24% auf die Familienlizenz sparen. Dafür gibt es insgesamt sechs Lizenzen, die innerhalb der Familie genutzt werden. Neben den Applikationen für iPhone und iPad gibt es zudem für jedes Mitglied noch einen erhöhten OneDrive-Speicher:

Parallel dazu gibt es noch Microsoft Office 2021 als Dauerlizenz für den Mac im Angebot, die von einem User genutzt werden kann. Hier gibt es dann Word, Excel und PowerPoint, auf Outlook etc. muss man verzichtet werden. Außerdem sind die mobilen Apps hier ebenfalls ausgeschlossen. Hier lassen sich aktuell 38% sparen:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!