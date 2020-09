LookUp im App-Review: Englisch-Wortschatz erweitern, leicht gemacht!

Zur Abwechslung haben wir heute eine nette App-Vorstellung für euch. Alle, die irgendwie schon länger ihr Englisch auffrischen wollten oder es ohnehin lernen müssen, könnten die App schon kennen. Es geht um LookUp. Wörterbuch-Apps und das Lernen von neuen englischen Vokabeln können sehr langweilig sein. Nicht aber mit LookUp. Wie die App das macht, zeigen wir euch. Danke fürs Lesen!

LookUp ist im Kern eine Wörterbuch-App. Ein großer Fokus liegt dabei auf dem Lernen von neuen Vokabeln. Das sind aber keine Standard-Wörter, sondern eher fortgeschrittene Begriffe. Diese werden dann mit Quizzes gefestigt. Man kann aber auch Übersetzungen zu Vokabeln erhalten, wobei mehrere Sprachen samt Deutsch unterstützt werden.

Features

Das wohl größte Feature der App ist das Wort des Tages. Dieses sieht man sofort wenn man LookUp öffnet. Jeden Tag wird hier ein beliebiges Wort angezeigt, zusätzlich kann man die Wörter des Tages aus der Vergangenheit einsehen. Zu jedem Wort gibt es eine einfache Erklärung des Begriffes, einen Satz mit diesem Wort und ein Bild, das die Bedeutung des Wortes widerspiegelt. So kann man sich dieses um einiges leichter einprägen.

Öffnet man ein solches Wort, gelangt man auf die Detailseite, wo man sich die Aussprache anhören kann, eine Übersetzung bekommt und über die Herkunft des Wortes erfährt. Zusätzlich dazu gibt es ein Thesaurus und etwaige Wikipedia-Einträge. Von der Detailseite aus kann man ein Wort teilen, favorisieren oder zu einer Sammlung hinzufügen. Für das Wort des Tages kann man auch Benachrichtigungen erhalten. Entweder immer dann, wenn ein neues verfügbar ist oder zu einer gewünschten Zeit. Gut finden wir, dass die Benachrichtigung beim ersten Mal stumm zugestellt wird. Dabei erscheint sie vorerst nur im Mitteilungszentrum des iPhones oder des iPads und wird erst im Vordergrund zugestellt, wenn man dem zustimmt.

Kurz erwähnt wurden bereits die Sammlungen, welche zur besseren Organisation von Wörtern dienen. Man kann Wörter zum Beispiel nach gewissen Themen gruppieren, so wie es in der App anhand von Beispielen gezeigt wird. In unserem Test stellte sich auch das Gruppieren von Wörtern nach dem Datum, an dem man es gelernt hat, als praktisch heraus. Wörter in einer Sammlung können mit dem Quiz-Feature vertieft werden. Dabei werden die Begriffe nach dem Multiple-Choice-Prinzip abgefragt. Zu jeder Frage gibt es drei verschiedene Antwortmöglichkeiten.

Nach jedem Quiz bekommt man eine bestimmt Trophäe, die dank des ARKit-Frameworks für ein Foto sogar im Raum platziert werden kann. Zudem bekommt man diverse Statistiken zu den abgeschlossenen Quizzes.

Zu guter Letzt kann man Vokabeln auch recherchieren. Dabei kann man sie eintippen oder mit der Kamera abfotografieren. Die Sache hat nur einen Haken: Und zwar kann nur nach englischen Wörtern gesucht werden. Eine Suche mit deutschen Begriffen funktioniert nicht. Hat man das passende Ergebnis gefunden, bekommt man das Wort auf derselben Detailseite wie das Wort des Tages präsentiert.

App-Design

Die Entwickler von LookUp entschieden sich für kein auffälliges App-Design, sondern integrierten hauptsächlich Standard-Designelemente von iOS. In der App für iOS und iPadOS findet man eine Tab-Bar zur Navigation. Mit dieser kann man zwischen den Tabs für das Wort des Tages, die Suche, die favorisierten Wörter und die Sammlungen wechseln. Besonders der Tab für das Wort des Tages gefiel uns sehr gut, da man hier alle Informationen sofort auf einen Blick sieht.

Für die Detailseite erschuf man ein eigenes Layout. Dieses ist aber nicht zu überladen, die wichtigsten Details zu einem Wort sind sofort sichtbar.

In den App-Einstellungen kann man außerdem zwischen mehreren App-Icons wählen. Dabei gibt es sieben verschiedene Gruppen mit je drei Icons. Das Icon selbst ist dabei pro Gruppe immer gleich, lediglich der Hintergrund ist immer anders. Zu jeder Gruppe gibt es überdies einen kleinen Titel, inklusive der Wortart und der Bedeutung von diesem. Das ist ein gutes kleines Detail, das perfekt zur App passt.

Mac Catalyst

Wo wir schon beim Punkt Design sind, sollte die Variante von LookUp für Mac Catalyst auch kurz erwähnt werden.

Was ist Mac Catalyst nochmal genau? Diese Technologie erlaubt es Entwicklern von iPadOS-Apps, ihre App ohne viel Mühe auch auf den Mac bringen können. Dabei reicht einzig und allein das Anklicken eines Kontrollkästchens in der Programmierumgebung Xcode. In der Theorie. Nach diesem Schritt steht die Variante für das iPad auch 1:1 für den Mac zur Verfügung. Entwicklern steht es aber frei, Anpassungen bei Design durchzuführen, sodass die Benutzeroberfläche besser auf das Erlebnis des Macs abgestimmt ist.

Und solche Anpassungen haben auch die Entwickler von LookUp vorgenommen:

Öffnet man die Catalyst-App zum ersten Mal, sticht eines sofort ins Auge: Es gibt statt der Tab-Bar nun eine Seitenleiste. Die Tab-Bar macht vielleicht unter iOS und iPadOS viel Sinn, da man besonders am iPhone so leichter mit dem Daumen durch die App navigieren kann. Am Mac braucht man das nicht, außerdem gibt es hier Seitenleisten auch schon in anderen Programmen.

Schaut man in den oberen Bereich des Fensters, sieht man eine Toolbar. Diese beherbergt die Suchleiste und einige Aktionstasten, beispielsweise die zum Speichern eines Wortes in einer Sammlung. Zwar sieht man die Herangehensweise mit der Suchleiste in eher weniger Apps am Mac, in LookUp wirkt diese aber irgendwie passend.

Fazit: LookUp für den Mac wirkt wie eine native App, nicht wie eine Portierung vom iPad. Hier haben die Entwickler wirklich ganze Arbeit geleistet. Noch dazu ist es sehr praktisch, dass man auch am Computer nach Wörtern in der App recherchieren kann.

Kurzbefehle

Überraschenderweise findet man LookUp auch in der Kurzbefehle-App – von einer Wörterbuch-App haben wir uns das irgendwie nicht erwartet. Insgesamt gibt es drei verschiedene Aktionen.

Diese drei Aktionen können ein Wort zu einer Sammlung hinzufügen, eine Bedeutung eines Wortes anzeigen und das aktuelle Wort des Tages ausspucken. Am besten funktionieren die Shortcuts in Kombination miteinander. Zum Beispiel kann man das aktuelle Wort des Tages zu einer ausgewählten Sammlung hinzufügen. Etwas unverständlich kann die Bezeichnung des Outputs der Aktionen sein. Beim Wort des Tages ist „Definition“ eher unpassend.

Preise und Verfügbarkeit

LookUp gibt es im App Store für iOS, iPadOS und watchOS und im Mac App Store als Catalyst-App. Während die Variante für iOS und Co. 5,49 Euro kostet, kostet die für den Mac 10,99 Euro.

LookUp: Fazit

LookUp ist ganz nett, um seinen englischen Wortschatz zu erweitern. Features wie das Wort des Tages, die Sammlungen und die Quizzes erleichtern das enorm. Positiv ist außerdem, dass es sich bei den Wörtern des Tages nicht um übliche Begriffe, sondern um fortgeschrittene Wörter handelt. Auch das Recherchieren nach Bedeutungen eines Wortes kann sehr praktisch sein. Die Catalyst-Version fühlt sich nicht wie eine iPad-App, sondern wie eine richtige Mac-App an.

Wünschenswert wäre noch das Suchen nach deutschen Vokabeln, sodass man die englische Bezeichnung bekommt.

Verwendet jemand von euch LookUp bereits länger oder regelmäßig? Was sind eure Tipps und Erfahrungen damit?

