Lieferkettengeflüster: AirPods 3 nächstes Jahr und zwei neue Apple Watch-Modelle im Herbst

Hinweise auf den Start neuer AirPods im kommenden Jahr verdichten sich weiter: Ein erster Fertiger soll die Produktion und Lieferung entsprechender Komponenten an Apple vorbereiten. Es wird aktuell vermutet, dass die AirPods 3 im Design der AirPods Pro erscheinen werden.

Apple wird wohl die AirPods im nächsten Jahr aktualisieren. Neuerlich sind Hinweise auf den in näherer Zukunft bevorstehenden Start eines aktualisierten Modells von Apples Kopfhörern aufgetaucht. Das Unternehmen ASE Technology, bereits länger bekannt aus Apples Lieferkette, bereite aktuell die Produktion und Lieferung seiner SiP-Komponenten vor, die essenziell für die neuen AirPods 3 sind, das berichtet die Zeitschrift Digitimes. Es wurde in den letzten Wochen häufiger darüber spekuliert, dass die AirPods 3 im Design der AirPods Pro erscheinen könnten, Apfelpage.de berichtete. Ob es dann nur noch In-Ear-AirPods geben wird, bleibt einstweilen unklar. Unter Berufung auf Quellen in Apples Lieferkette schreibt das in Taiwan erscheinende Blatt auch über neue Apple Watch-Modelle.

Asiatischer Fertiger liefert angeblich auch Komponenten für zwei neue Apple Watch-Modelle

Danach werde ASE Technology auch für wenigstens zwei neue Modelle der Apple Watch Komponenten an Apple liefern. Diese Aktualisierungen dürften noch diesen Herbst erscheinen. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, wurde zuletzt vermutet, Apple plane neben einer Apple Watch Series 6 auch ein neues Einsteiger-Modell. Es könnte zu ähnlichen Preisen wie die Apple Watch Series 3 auf den Markt kommen, aber populäre Funktionen wie die Sturzerkennung und einen aktuelleren Chip erhalten.

