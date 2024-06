Home Apps Leica Lux: Neue Kamera-App für günstige 80 Euro im Jahresabo

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. Juni 2024 um 08:24 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Seit Jahren legt Apple einen großen Wert auf die Kamera im iPhone und spätestens seit dem iPhone 12 Pro Max und dem optisch stabilisierten Sensor lassen die Ergebnisse kaum noch Wünsche offen. Die hauseigene Kamera-App kann nicht ganz Schritt halten, dafür gibt es im iOS App Store jedoch eine Vielzahl an Alternativen. Eine davon wird von Leica angeboten und die hat es preislich in sich.

Leica Lux

Leica hat eine komplett neugestaltete App namens Leica Lux in den App Store gestellt, mit dessen Hilfe sich auf dem iPhone Fotos in dem ganz typischen Leica-Look aufnehmen lassen. Die App an sich ist kostenfrei und man kann anschließend den Automatikmodus sowie ausgewählte Filter kostenfrei nutzen. Um jedoch manuelle Einstellungen vornehmen zu können und Zugriff auf die interessanten Filter zu bekommen, braucht es das kostenpflichtige Abo – und dies hat es preislich in sich.

Jahres-Abo kostet satte 80 Euro

Der monatliche Abo-Preis beträgt 7,99 Euro, was in Summe knapp 96,00 Euro macht. Immerhin bietet die Leica GmbH, der Entwickler hinter der App, ein Jahres-Abo mit einem Preisnachlass von 17% an. Dies macht jedoch immer noch 80,00 Euro pro Jahr aus. Dafür kann man Netflix im Basis-Abo oder Paramount+ für 12 Monate abonnieren.

Der Hersteller hatextra eine Sonderseite für die neue App geschaltet und verschiedene Beispielbilder hinzugefügt, die Kunden für das teure Abonnement überzeugen sollen.

