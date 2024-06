Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweite Staffel für „Palm Royale“ an

Apple TV+ kündigt zweite Staffel für „Palm Royale“ an

Auf der gestrigen Keynote sprach Tim Cook zu Anfang über Apple TV+ und kündigte an, dass in den kommenden Wochen und Monaten diverse neue Inhalte kommen werden. Einer der bereits verfügbaren Inhalte ist dabei die Serie „Palm Royale“, die sich zum Überraschungserfolg entwickelt hat. Hier gibt es nun gute Nachrichten.

Zweite Staffel beauftragt

Die Serie spielt in den späten 1960er-Jahren in Palm Royale und beleuchtet auf zuweilen sehr bissige Art und Weise, was es benötigte, um in der damaligen Zeit in die besseren Kreise aufzusteigen. Innerhalb kürzester Zeit konnte sich die Serie eine immens große Fangemeinde sichern und der Sreamingdienst trägt dem Rechnung. So wird es eine zweite Staffel geben, zu den Details hält sich Apple TV+ jedoch noch bedeckt. Sicher ist nur, Kristen Wiig wird wieder die Hauptrolle übernehmen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

