Leaker legt sich fest: iPhone 12 mit Mini im Namen und Keynote am 13. Oktober

Das iPhone 12 soll definitiv in einer Mini-Version auf den Markt kommen, auf diese Behauptung legt sich der Leaker Jon Prosser fest. Weiter nennt er ein Datum für die Verteilung der Geräte an zentrale Händler der Lieferkette. Die Keynote soll am 13. Oktober stattfinden.

Apple wird die Keynote zur Präsentation des neuen iPhone 12 am 13. Oktober abhalten, diesen Termin nannte nun neuerlich der bekannte Leaker Jon Prosser. Auf den 13. Oktober hatten zuvor bereits verschiedene Quellen getippt, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Erstmals wurde dieser Termin aus niederländischen Quellen in der Mobilfunkindustrie vernommen.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020