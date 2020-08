Leaker: iPhone 12-Start im Oktober und Apple Watch Series 6-Launch per Pressemitteilung

Wann kommen die neuen Produkte von Apple? Leaker Jon Prosser hat hierzu eine ganze Reihe von Terminvorschlägen eingebracht. Einige davon wirken etwas ungewöhnlich.

Apple wird im Herbst eine Reihe neuer Produkte auf den Markt bringen. Erwartet wird etwa das iPhone 12, neue iPads, Macs und auch eine neue Apple Watch.

Konkrete Vorstellungen über die zu erwartenden Starttermine gibt es noch nicht, wenn wir auch direkt von der Quelle wissen, dass das iPhone 12 verspätet startet. Nun hat sich Leaker Jon Prosser wieder einmal lautstark zu Wort gemeldet – mit Terminvorschlägen.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt er etwa, die Apple Watch Series 6 werde werde in der Woche ab dem 07. September starten- Das wäre recht früh, besonders irritierend ist allerdings der Zusatz, Apple werde die neue Uhr per Pressemitteilung ankündigen und nicht wie bisher immer im Rahmen einer Keynote.

New, adjusted Apple dates! Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7 iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12 iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19 iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Wie wahrscheinlich das ist, lässt sich schwer sagen. Ebenso soll ein iPad bereits Anfang September kommen.

Das iPhone 12 kommt im Oktober

Entsprechend der bereits in allen Prognosen jüngeren Datums eingepreisten Verspätung tippt Prosser auf eine Präsentation des iPhone 12 ab dem 12. Oktober.

Wenig später, ab dem 19. Oktober, sollen zumindest zwei der vier erwarteten Modelle in den Verkauf gehen, die Pro-Varianten könnten sich weiter verspäten.

Prosser lag mit seinen Prognosen hinsichtlich von Startterminen schon häufig richtig, wie er selbst nicht müde wird, zu betonen, allerdings hatte sich zu seinen jüngsten Leaks umgehend der ebenfalls gut vernetzte und erfahrene Bloomberg-Redakteur ebenfalls per Twitter verneinend geäußert. So oder so, der Start des iPhone 12 im Oktober erscheint nicht so abwegig.

