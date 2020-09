Leak: iPhone 12 Pro-Rückseite angeblich auf diesem Video ersichtlich

Über Nacht sind nicht nur zahlreiche Spekulationen und Gerüchte rundum das Event am Dienstag aufgetaucht, sondern auch Fotos der angeblichen Rückseite des iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll. Wir sammeln gerade alles Wissenswerte und beginnen hier einmal mit dem Foto-Leak.

Die Bilder, die von EverythingApplePro auf Twitter und anderen Kanälen geteilt wurden, sollen die echte Rückseite des iPhone 12 Pro so wie es gebaut wird zeigen. Die Massenproduktion hat laut mehreren Leakern wie Jon Prosser begonnen und soll leider ein iPhone 12 Pro ohne 120Hz Display enthalten. Während wir dies auf den Bildern nicht einsehen können, bestätigen die neuen Aufnehmen den LiDAR-Sensor im kleinen Modell. Zudem sehen wir zum ersten Mal das wohl fertige Design auf ziemlich hochauflösenden Bildern.

Ob die Kanten und der Rahmen in dieser Beschaffenheit auch der Endversion gleichen, ist soweit nicht klar. Möglicherweise stammt diese Rückseite von einem Ausschuss-Lager und wurde nicht weiter verarbeitet. Bestätigen tut das Video jedoch das kantige Design, die Triple-Cam mit LiDAR sowie eine Art Magnetkreis im Inneren des iPhones, welcher mit AirPower zusammenarbeiten könnte.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

Weiteren Gerüchten von Jon Prosser zufolge, sollen wir am Dienstag eine Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, ein neues iPad sowie ein neues iPad Air bekommen. Die AirPods Studio und neue iPhones gehören wohl nicht dazu. Die AirTags hingegen könnten kommen, laut Prosser. Der Leaker hatte letzte Woche falschgelegen, weshalb seine Aussagen künftig eher mit Vorsicht genießen sollte.

For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

(or Apple Watch & Watch Pro)

iPad Air 4

iPad 8

I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.

No iPhone or AirPods Studio

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020