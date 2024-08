Home Sonstiges Landtagswahlen im Osten: Erster Wahl-O-Mat steht bereit

Landtagswahlen im Osten: Erster Wahl-O-Mat steht bereit

In drei ostdeutschen Bundesländern wird im Herbst 2024 gewählt. Wer noch unentschlossen ist kann sich nun dank Wahl-O-Mat zumindest in Sachsen einen Überblick verschaffen. In Brandenburg und Thüringen steht der Start kurz bevor.

In Sachsen können Nutzende des Wahl-O-Mats ihre Meinung zu 38 Thesen abgeben und diese unterschiedlich gewichten. Am Ende gibt es einen Vergleich mit den 19 zur Wahl zugelassenen Parteien. Wichtig ist, dass es sich bei dem Tool lediglich um eine Möglichkeit zur Information handelt, es aber keine Wahlempfehlung abgibt.

Wahl-O-Mat soll politisch informieren

„Der Wahl-O-Mat ist kein Instrument der Wahlempfehlung, sondern eines der politischen Bildung, das Wählerinnen und Wählern helfen soll, sich über Positionen der Parteien zu informieren“, sagt etwa Roland Löffler. Der. Direktor der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung führt aus, „Ziel ist politische Informiertheit, politische Partizipation, ein höheres Verständnis für das, was in dieser Landtagswahl zur Debatte steht.“

Am 01. September wählen die Bewohner von Sachsen und Thüringen. Am 22. September folget Brandenburg. Für Thüringen erwarten wir den Wahl-O-Mat am 06. August, der für Brandenburg geht am 26. August online.

Den Wahl-O-Mat gibt es bereits seit 2002. Er informiert im Vorfeld zu Landtags-, Bundestags- und Europawahlen über aktuelle Themen. Am Ende lässt sich die eigene Meinung, mit der der Parteien vergleichen. Kritisiert wird dabei oft, dass die zu bewertenden Thesen oft sehr allgemein formuliert sind. Als Möglichkeit zum Denkanstoß ist der Wahl-O-Mat allerdings gut zu gebrauchen.

