Lake Tahoe: Kalifornisch-blauer Mythos mit Symbolkraft

Mit dem Namen „macOS Lake Tahoe“ setzt Apple seine Tradition fort, bedeutende kalifornische Orte als Namensgeber für sein Desktop-Betriebssystem zu wählen – und trifft damit nach eher zufälligen Namen wie Sierra eine symbolstarke Wahl. Lake Tahoe, bekannt für seine beeindruckende Tiefe und kristallklares Wasser, könnte sinnbildlich für das neue glasklare Design stehen, von Apple „Liquid Glass“ genannt.

Zur Präsentation stieg Craig Federighi im Filmchen der Keynote zur WWDC um: vom Rennwagen in ein sogenanntes NEV (Neighborhood Electric Vehicle), genauer gesagt ein Modell von GEM (Global Electric Motorcars) – typischerweise genutzt für kurze Strecken auf großen Firmengeländen, wie bei Apple in Cupertino. Er bremste damit von 360 km/h auf 40 km/h runter, hoffentlich wenig symbolhaft für Mac OS.

Das erstklassige Produktmarketing-Team

Der Mann rennt gerne und wieder rannte er durchs Bild, um uns die neueste Inkarnation und den neuen Namen vorzustellen. Und, das hat schon Tradition, nicht ohne einen kleinen Seitenhieb auf die Namensfindung im Team: Er sagte: „Aber wie nennen wir es? Nun, unser erstklassiges Produktmarketing-Team war sich sicher, dass sie ihren jährlichen Gehaltsscheck in dem Moment verdient haben, in dem sie bemerken, dass die Jahre mit zweistelligen Zahlen enden. Aber Mac OS verlangt mehr. Glücklicherweise stiegen sie, nachdem sie bei einer ihrer obligatorischen wöchentlichen Skistrategie-Sitzungen ein paar tolle Pisten gecarvt hatten, in ihren legendären Mikrobus und ließen sich von der Schwerkraft zu einem atemberaubenden Ort führen, an dem kristallklares Wasser auf majestätische Berggipfel trifft. Sie hatten es gefunden. Darf ich vorstellen: Mac OS Tahoe“. Wer denkt, Lake Tahoe sei bloß ein See wie viele andere, ein paar Enten, Angler und verirrte Wassersportler, irrt sich.

Kristallklares Liquid Water

Mit über 500 Metern ist Lake Tahoe der zweittiefste See der USA – und obendrein einer der klarsten weltweit. Das Wasser ist zu 99,994 Prozent rein – also fast zu rein, um wahr zu sein. So klar, dass man bei ruhiger Oberfläche bis zu 20 in die Tiefe schauen kann. Lake Tahoe ist nicht nur alt, sondern uralt: Über zwei Millionen Jahre hat der See auf dem Buckel. Mit seinen etwa 35 mal 19 Kilometer Länge liegt er majestätisch auf knapp 2.000 Metern Höhe.

Mark Twain und der Waldbrand

Die Historie des Sees hat es in sich: Bis 1892 hieß er Lake Bigler, bevor er nach dem indigenen Volk der Washoe benannt wurde. Der Schriftsteller Mark Twain war einst so begeistert vom See, dass er dort ein Lager aufschlug – und versehentlich einen Waldbrand auslöste. Ob er das in seinen Memoiren erwähnt hat, bleibt in der Forschung fraglich, es gibt zwar Hinweise, aber keinen eindeutigen Beleg.

Lake Tahoe!

Er ist tief, alt, kristallklar und leiht nun für ein Jahr seinen Namen Apples neuestem macOS. Lake Tahoe!