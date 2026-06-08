Apples WWDC beginnt heute Abend wie üblich mit der vorausgezeichneten Keynote. Ihr könnt die Veranstaltung auf verschiedenen Wegen verfolgen – ein Überblick.

Apples diesjährige WWDC startet wie üblich mit der Auftaktveranstaltung, der Keynote. Die ist – ebenfalls wie üblich – vorab aufgezeichnet worden und wird per Stream zu sehen sein. Apple verbreitet die Keynote auf zahlreichen Wegen.

So könnt ihr die Keynote sehen

Zunächst bietet Apple auf seiner Sonderseite den Livestream zur Keynote an. Ihr könnt ihn mit einem iPhone, iPad oder Mac und dem Safari-Browser oder Chrome in einer aktuellen Version sehen.

Zudem ist die Keynote im Livestream auf YouTube zu sehen.

Auch am Apple TV ist der Livestream zur Keynote verfügbar, er taucht dort zumeist einige Minuten vor Veranstaltungsbeginn auf. Über die Apple TV-App, kann der Stream ebenfalls verfolgt werden, sie gibt es für zahlreiche Plattformen, wie die Smart TVs von Samsung, LG oder Sony, sowie auf anderen Plattformen wie der Xbox oder den Fire TV-Sticks.

Wir berichten in Textform ebenfalls über den Inhalt der Veranstaltung und den Ankündigungen.