Kurz notiert: Wetter-App von Apple nun auch hierzulande mit minutengenauer Regenvorhersage

iOS 15 wurde von Apple im Jahr 2021 angekündigt und ab Herbst ausgerollt. Dabei hat man in der Wetter-App diverse Neuerungen eingeführt. Dazu zählt auch eine deutlich genauere Prognose für potenziell auftretende Regenschauer. Hierzulande war davon nichts zu sehen, bisher jedenfalls. Apple bessert nämlich klammheimlich nach.

Minutengenaue Regenvorhersage nun auch in Deutschland und Österreich verfügbar

Apple erweitert die Wetter-App um ein praktisches Regenradar, das Niederschläge nun deutlich genauer visualisiert. In der Kartenansicht lassen sich Regenfälle für die kommende Stunde sowie für die nächsten zwölf Stunden verfolgen. Über eine Zeitleiste am unteren Bildschirmrand können Nutzer den zeitlichen Verlauf bequem durchscrollen. Die Regengebiete werden farblich nach Intensität dargestellt, zudem ist die Zugrichtung der Wolken erkennbar. Was auf den ersten Blick nach einer kleinen Ergänzung klingt, verändert die Nutzung der App spürbar. Statt grober Angaben wie „Regen am Nachmittag“ lässt sich nun konkret erkennen, wann ein Schauer den eigenen Standort erreicht und wie lange er voraussichtlich anhält. Das erleichtert kurzfristige Entscheidungen im Alltag deutlich – etwa, ob man noch schnell vor die Tür gehen kann oder besser abwartet.

Präzisere Vorhersagen dank Radardaten

Technisch basiert das neue Regenradar auf aktuellen Radardaten, die in kurzen Abständen aktualisiert werden. Dadurch lassen sich kleinräumige Niederschlagsgebiete wesentlich präziser abbilden als mit klassischen Tagesprognosen, die häufig nur grobe Zeitfenster liefern. Für Nutzer bedeutet dies eine nahezu minutengenaue Wetterverfolgung. Ursprünglich hatte Apple die Funktion bereits mit iOS 15 eingeführt, allerdings stand sie hierzulande lange Zeit nicht zur Verfügung. Die Neuerung rollt aktuell in der Wetter-App unter iOS, iPadOS und macOS aus, das entsprechende Support-Dokument hat Apple aber noch nicht aktualisiert.