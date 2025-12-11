Bricht Apple mit einer Tradition? iPad 12 soll A19-Prozessor bekommen

2026 steht der Start einer neuen iPad-Generation an, interne Dokumente weisen nun auf einen Bruch Apples mit einer gewohnten Vorgehensweise hin. Demnach soll das nächste Einsteiger-Tablet einen Prozessor aus dem aktuellen iPhone-Lineup bekommen.

Macworld bezieht sich auf Code aus internen Apple-Dokumenten und schreibt, dass Apples iPad 12 im kommenden Jahr durch den A19 aus dem aktuellen iPhone 17 befeuert wird. Das letzte iPad, das einen aktuellen iPhone-Prozessor verbaut hatte, war das iPad 5 aus dem Jahr 2017.

Unterstützt das iPad Apple Intelligence?

Im aktuellen iPad 11 aus dem März 2025 verbaut Apple den A16 aus dem iPhone 14. Als einziges iPad ist das Einstiegs-Tablet damit nicht in der Lage Apple Intelligence auszuführen. Mit dem Sprung auf den aktuellen A19 könnte Apple dieses selbstgeschaffene Problem aus der Welt schaffen, auch wenn nicht nur die Prozessor-Leistung ausschlaggebend für eine Unterstützung ist. Apple Intelligence wird überwiegend lokal ausgeführt und benötigt dafür entsprechenden Arbeitsspeicher.

Das nun geleakte Dokument verrät laut Macworld auch den Start eines iPad Air mit M4 und N1 im kommenden Jahr. Apples neue N-Chips für drahtlose Kommunikation zeichnen sich vor allem durch eine bessere Latenz und höhere Energieeffizienz aus. Von einem iPad mini und iPad Pro 2026 ist im Artikel nicht die Rede.