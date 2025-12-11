11. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „Black Bag – Doppeltes Spiel“ für 4,99 Euro mitnehmen

In der zweiten Woche ist die Auswahl im Film-Countdown bisher etwas ambivalent, heute gibt es aber einen echten Kracher. Das liegt nicht nur am Regisseur Steven Soderbergh, sondern auch an der Besetzung mit Cate Blanchett und Michael Fassbender.
Tag 11 im 2025er Countdown
Die legendären britischen Geheimagenten George Woodhouse (Michael Fassbender) und seine Frau Kathryn (Cate Blanchett) stehen auf einmal im Zentrum eines politischen wie privaten Sturms, als Kathryn plötzlich des Landesverrats beschuldigt wird. Hintergrund ist eine streng geheime Software, deren Code geleakt wurde. Kathryn kommt anscheinend als potenzielle Täterin in Frage. Für George, der eigentlich sowohl seiner Frau als auch seinem Land bedingungslos treu zu sein glaubt, bricht in seinem Inneren ein erbarmungsloser Konflikt aus. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, fingiert er zusammen eine Dinner-Party, zu der er auch die anderen Verdächtigen einlädt. Während er in dieser Ausnahmesituation versucht, den Ursprung der heftigen Anschuldigungen gegen seine Frau aufzudecken, muss er entscheiden, wem seine Loyalität wirklich gilt – der Frau, die er liebt, oder dem Land, dem er geschworen hat zu dienen.
https://www.youtube.com/watch?v=z5X2dXE4f-E
Anmerkung
Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.