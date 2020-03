Kurios: Corona-Krise sorgt für schwunghafte Verkäufe des iPad in China

Der Corona-Virus sorgt dieser Tage für einen regelrechten Run auf das iPad. In China ist die Nachfrage nach Apples Tablets seit Januar sprunghaft gestiegen. Der Grund: Millionen Schüler und Studenten müssen jetzt von Zuhause lernen. Allein, Apple kommt mit der Produktion nicht hinterher.

Lässt sich dieser Entwicklung noch etwas positives in der Corona-Krise abgewinnen? Das ist sicher eine Frage des Standpunkts. Tatsache ist, der Ausbruch des Virus in China hat dort zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach iPads geführt. Viele Eltern haben zuletzt iPads für ihre Kinder gekauft, dies jedoch nicht zum Spielen. In den am stärksten betroffenen Landesteilen wurden die Schulen geschlossen. Nun soll der Unterricht weitergehen, aber Schulen drängen ihre Schüler dazu, nach Möglichkeit an Online-Unterrichtsstunden teilzunehmen.

iPads für den Schulbesuch in China

Wie asiatische Wirtschaftsmedien berichten, nehmen aktuell rund 50 Millionen chinesische Schulkinder an Online-Kursen ihrer Schule teil. Diese werden über eine App des chinesischen IT-Riesen Alibaba organisiert. Für Apple könnte die gestiegene Nachfrage nach dem iPad eigentlich ein Grund zur Freude sein: Apple hat dem Vernehmen nach bei seinen Zulieferern für das erste Halbjahr rund 20% mehr Geräte angefragt als im Vorjahr. Es kommt dabei jedoch zu Problemen, denn bekanntlich hemmt der Corona-Virus auch die Produktion, Apfelpage.de berichtete. Die Lager sind vielerorts leer gekauft.

Wer heute in China ein iPad kauft, wartet im Fall des günstigen 10,2 Zoll-Modells oft wenigstens vier Wochen. Auch das iPad Pro ist oft erst nach zwei Wochen beim Käufer. Wann Apples Fertiger wieder mit voller Kapazität arbeiten, ist unklar. wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, will zumindest Foxconn Ende März wieder bei 100% sein.

