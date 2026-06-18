Apple kündigt Activity Challenge zum International Yoga Day 2026 an

Wurde Yoga noch vor einigen Jahren enorm belächelt, hat sich die Wahrnehmung dieser Sportart enorm gewandelt. Yoga kräftigt nicht nur die Muskulatur, es ist auch gut für die Sehnen und Bänder und hilft, ab einem gewissen Alter die Mobilität und Flexibilität es Körpers zu trainieren bzw. zu erhalten. Und dann wäre da noch die geistige Komponente – Yoga hilft bei richtiger Ausübung dabei, genau in sich hineinzuhorchen und zu fokussieren. Das hat auch Apple erkannt und bietet in diesem Jahr wieder eine Activity Challenge an.

Activity Challenge zum „International Yoga Day“

Mit den Activity Challenges will Cupertino Träger der Apple Watch dazu ermutigen, sich Zeit für ihre Fitness zu nehmen. Die nächste Gelegenheit für eine Activity Challenge ist der kommende Welttag des Yogas. Dieser findet jedes Jahr am 21. Juni statt. Wer an diesem Tag ein Yoga-Workout mit seiner Apple Watch absolviert, kann sich wieder diese Auszeichnung sichern. Apple äußert sich dazu wie folgt:

„Mach mit beim Internationalen Yoga-Tag. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Workout von 10 Minuten oder mehr und gewinne diese Auszeichnung. Zeichne deine Training mit jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.“

Das Training kann mit der offiziellen Trainings-App auf der Apple Watch oder mit jeder anderen Yoga-App, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann, absolviert werden. Wie üblich, gibt es dann auch wieder ein spezielles Abzeichen inklusive Sticker für FaceTime und iMessage. Wir gehen davon aus, dass diese an „Liquid Glass“ angepasst sind. Wir wünschen viel Spaß mit den verschiedenen Posen, die unserer Meinung nach beste Yogapose ist übrigens Shavasana.