Home Deals Amazon Deals zum Abend: Viele eufy-Angebote

Amazon Deals zum Abend: Viele eufy-Angebote

Passend zum Wochenende und zu der nasskalten und dunklen Jahreszeit habe ich heute ein paar spannende und interessante Deals für euch gefunden. Einer dient zur Abschreckung von potenziellen Einbrechern, die beiden anderen Deals helfen euch, wenn ihr von einem Spaziergang zurückkommt und keine Lust auf einen verdreckten Flur habt.

Deals von eufy

Heute haben wir eine Überwachungskamera von eufy im Angebot, mit der sich gerade in dieser Jahreszeit das eigene Haus oder die Eigentumswohnung super im Blick behalten lässt. Außerdem bietet eufy zudem noch zwei Saugroboter an, was ebenfalls praktisch sein kann:

Die eufyCam 2C kostet als Doppelpack regulär 239,00€. Dank dem 40€-Rabattgutschein, aktiviert auf der Produktseite, kommt ihr auf einen Preis von nur 199,00€.

Den hier angebotenen Saugroboter RoboVac 15C Max gibt es heute satte 30% günstiger. Statt 299,00€ zahlt ihr heute nur 199,99€.

Und auch den RoboVac 30C gibt es heute noch reduziert. Mit dem 50€-Rabattgutschein (aktivierbar direkt auf der Produktseite) könnt ihr den Preis von 249,99€ auf 199,99€ drücken:

Einen schönen Samstagabend wünschen wir euch!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!